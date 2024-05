El Partido Popular no brindará sus votos a Illa y advierte que Sánchez puede «sacrificarlo»

El portavoz del PP, Borja Sémper, este lunes en rueda de prensa Isabel Infantes | EUROPAPRESS

La euforia continúa en el Partido Popular tras los resultados de las elecciones catalanas del domingo —donde los populares experimentaron una fuerte subida al pasar de tres a quince diputados en el Parlamento—. «Hemos dado un paso de gigante para que se pueda dar el cambio político que necesita este país y que está a las puertas», aseguró Borja Sémper, portavoz nacional del partido, quien compareció en la sede de Génova 13 tras el comité de dirección celebrado por los de Alberto Núñez Feijoo.

Los populares no han querido zanjar la duda de si apoyarían una eventual investidura del socialista Salvador Illa, pero sí advirtieron que no brindarán sus votos a quien «medie pactos con los independentistas y con quien ha roto la convivencia los últimos años».

Al ser preguntado expresamente si el PP podría dar sus votos a Illa para que no dependa de los independentistas, Sémper respondió: «¿Por qué no? ¿Hay algún español hoy en disposición de jugarse su patrimonio afirmando que el señor Sánchez no va a sacrificar al señor Illa?».

Y también avisó de que Pedro Sánchez —dados los «antecedentes»— puede «sacrificar» a Illa para hacer presidente a Carles Puigdemont —quien, a su vez, sostiene al secretario general del PSOE en la Moncloa—. «Las dudas son más que razonables conociendo los antecedentes de Sánchez», apuntó.

Una de las lecturas que desde la dirección nacional del PP realizaron ayer es que los resultados del 12M prueban que los populares representan la «única alternativa a este ciclo de inestabilidad y desgobierno» que, a juicio de los de Génova, supone el Gobierno que preside Pedro Sánchez, quien, sostienen en el PP, «depende hoy más aún del independentismo».

«Punto y final al ‘procés'»

Asimismo, Sémper aprovechó la ocasión para ensalzar el trabajo del PP catalán y de su candidato, Alejandro Fernández. Y también aseguró que «sus votos van a servir para poner punto y final al procés». «Tenemos palabra. El PP no avalará pactos con independentistas y con quienes rompieron la convivencia», zanjó.

Vox descarta abstenerse para que sea investido el socialista, pese a la petición de Vidal-Quadras

El candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, Ignacio Garriga, descartó ayer la posibilidad de que su formación se abstenga para facilitar la investidura del candidato del PSC, Salvador Illa: «No podríamos apoyar a alguien que ha suscrito la agenda del separatismo».

Garriga compareció ayer para valorar las elecciones del 12M, que ganó el PSC con 42 escaños y en las que Vox logró 11, aunque dejó de ser la cuarta fuerza y fue sobrepasada por el PP, con 15 diputados. Una de las opciones aritméticamente posible, aunque muy improbable, de formar gobierno, recoge Efe, sería el apoyo de los diputados del PP y Vox a Illa, lo que sumaría los 68 escaños que marca la mayoría absoluta.

Uno de los fundadores de Vox, Alejo Vidal-Quadras, instó ayer a PP y Vox, en un mensaje en X, a favorecer un gobierno del candidato socialista en solitario «a cambio de una serie de medidas que acaben con el procés». Sin embargo, Garriga cerró la puerta a esa posibilidad: «No podemos apoyar a alguien que ha suscrito la agenda del separatismo. Ha apoyado los indultos, la amnistía, ha modificado el Código Penal, ha impedido que nuestros hijos puedan ser escolarizados en español... Esa es la Cataluña del separatismo».

Para Garriga, el candidato socialista es «uno de los principales responsables» de que Cataluña «no tenga libertad lingüística y sea la región con más inseguridad de toda España».

El PNV anima a ERC a buscar un pacto con el PSC, aunque admite que «lo tiene muy difícil»

El ex diputado general de Guipúzcoa y parlamentario electo del PNV, Markel Olano, ha reconocido que será ERC el que tenga que «tomar la decisión» de apoyar o no un gobierno del PSC en Cataluña, aunque ha reconocido que «lo tiene muy difícil» para «contentar a todos».

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Olano analizó el resultado de unos comicios ganados por el PSC, con 42 escaños, y en los que Junts obtuvo 35, y ERC, 20.

El nacionalista vasco sostuvo que la situación política en Cataluña es «complicada». Tras reconocer que se ha producido una «bajada» del ámbito secesionista, incidió en que no hay «grandes posibilidades de constitución de un gobierno estable», lo que abre «un período de negociación y también de incertidumbre». Añadió que ERC ha sufrido «una caída muy importante que le tocará digerir». A su juicio, será el partido que tenga que «tomar la decisión» ya que tras el paso por las urnas «los números dan para que se pueda apoyar un gobierno» del PSC con el apoyo de los Comunes y ERC. Pero «es una decisión muy delicada» porque «sería dejar a Junts prácticamente como el único liderando el nacionalismo».

Orriols supedita su apoyo a la aplicación de la transferencia sobre el control de migrantes

La candidata de Aliança Catalana a las elecciones catalanas, Sílvia Orriols, ha rechazado que su partido vaya a apoyar «gratis» alguna investidura de cara a la presidencia de la Generalitat, lo que supedita en todo caso al control migratorio en Cataluña.

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, Orriols apuntó que el voto de los dos escaños obtenidos por su partido en los comicios de este domingo estarán vinculados a «una serie de medidas encaminadas a ejercer este control fronterizo y a limitar la entrada de inmigrantes en Cataluña».

También vinculó sus apoyos a proclamar Cataluña como «estado libre», después de haber recabado el 3,79 % de los votos (118.035) y un diputado en la demarcación de Gerona y otro en la de Lérida, con el 9,03 % y 26.857 votos en la primera, y el 7,78 % y 12.966 papeletas en la segunda. Alianza Catalana se vio beneficiada en estas elecciones por el sistema electoral de Cataluña, que prima la representación de las provincias menos pobladas. A nivel municipal, Orriols sí barrió en casa propia al cosechar el 33 % de los votos en Ripoll.

.