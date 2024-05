Oriol Junqueras se ofrece: «Me veo con fuerzas»

El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en un acto de su partido en la campaña electoral. Alberto Paredes | EUROPAPRESS

48 horas después de la debacle electoral, Junqueras habló. «Hemos entendido el mensaje», dijo este martes el presidente de Esquerra en una carta a la militancia para aclarar las dudas sobre su continuidad: «Me veo con corazón y fuerza para seguir trabajando por nuestro país, desde el lugar que determine la militancia de ERC, a través de los máximos órganos soberanos del partido». La misiva, de cuatro páginas, se publicó en la web de Esquerra, un día después de que el presidente de la Generalitat y número tres de la formación, Pere Aragonès, compareciera completamente solo en la sede de los republicanos para comunicar su renuncia a la política activa. «Es un gesto que le honra», según Oriol Junqueras, que dijo estar «orgulloso» del trabajo hecho por Pere Aragonès, «de los frutos de la valentía de negociar con el Estado el fin de la represión política, de recorrer, a veces solos, el camino que llevó desde los indultos hasta la amnistía».

Les toca a otros dar el paso

Respecto al revés en las urnas, aseguró que «no han querido que ERC vuelva a liderar el Gobierno, y nos dicen muy claramente que toca a otros dar los pasos que consideren oportunos para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad». De esta manera, refrenda la postura defendida por Aragonès en la misma noche electoral, en el sentido de que «seremos la oposición al servicio del país (…) nos erigimos como la alternativa, firme y exigente contra los que quieren que Cataluña sea la decimoséptima comunidad autónoma». Sobre la postura del partido ante la investidura del próximo presidente de la Generalitat, Salvador Illa o Carles Puigdemont, el presidente de los republicanos dio alguna pista: «Contra los que piensan que Cataluña podrá ser gobernada desde Madrid y a merced de la voluntad de un presidente español; no, por aquí no pasaremos». Y apuntó su imposibilidad de encabezar una eventual candidatura electoral «por los límites que continúa imponiéndonos la represión a muchos de nosotros, que, en mi caso, continúa a través de una inhabilitación absoluta que incluso me impide dar clases en la universidad».

Horas antes, el Colectivo Primero de Octubre, formado por militantes de Esquerra Republicana fieles al procés y al referendo ilegal del 2017, pidió la dimisión de toda la dirección del partido por los pésimos resultados del domingo. A través de un manifiesto, el sector más independentista exige una «profunda reflexión» sobre la «estrategia seguida», que afectaría al propio Junqueras y a la secretaria general, Marta Rovira.