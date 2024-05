La Diputación de Badajoz abre una comisión para investigar la labor del hermano de Sánchez y si tributaba en Portugal «para pagar menos impuestos»

El pleno extraordinario de la Diputación de Badajoz en el que se acordó abrir una comisión para investigar la labor del hermano de Pedro Sánchez, David. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ | EUROPAPRESS

El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado por unanimidad en la sesión extraordinaria celebrada este martes la constitución de una comisión no permanente de estudio de la actividad cultural del programa Ópera Joven, así como las funciones de la Oficina de Artes Escénicas, dependientes ambos de la institución provincial y bajo la dirección y gestión directa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un pleno que se ha desarrollado a instancias del Grupo Popular, cuyo portavoz, Juan Barrios, ha explicado que, con la creación de esta comisión no permanente, quieren «arrojar luz y taquígrafos» sobre las funciones que realiza David Sánchez en la Diputación, sobre el cual ha indicado que, desde su contratación en el 2017 como coordinador de actividades en los conservatorios dependientes de la institución, su «idoneidad» para la realización de esas funciones «ha estado en entredicho público».

Así, se ha referido a la modalidad del proceso elegido para su selección, la designación de la persona que le hizo la entrevista como candidato o a la justificación de sus logros para dicha elección, y a que «la mayoría de la gente entendió que había sido una elección partidista».

En esta línea, el portavoz del PP de Extremadura ha exigido conocer si Gallardo opina de la misma manera que el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, quien ha considerado que sería «ético» que, «cobrando de todos los pacenses», tributase en Portugal «para pagar menos impuestos, si eso fuera así».

En el 2021, ha recordado, «cambia de puesto» a director de la Oficina de Artes Escénicas «sin ningún tipo de proceso selectivo público», y en el 2020 estrenó la ópera Elixir de amor que costó más de 130.000 euros de fondos provinciales y contó con «escaso» público, mientras que en 2023 hizo lo propio con «un único pase» en el Teatro López de Ayala con la ópera La paz perpetua, con un presupuesto de 128.000 euros del Ministerio de Cultura, a través de fondos europeos, y que «apenas» recaudó 2.000 euros en taquilla.

También ha expuesto Barrios que, en el 2018, David Sánchez puso en marcha el programa Ópera Joven «para justificar su contratación, pero desvirtuando gravemente el objetivo de su contrato»; así como que tanto la actividad de dicho programa como la de la Oficina de Artes Escénicas «no parecen muy amplia ni acorde a la cuantía de fondos que ambos proyectos reciben» tanto de la diputación, como del Estado y la Unión Europea, fruto de varios convenios culturales.

«En medio de todo esto, se han sucedido las publicaciones en la prensa nacional y regional sobre determinados aspectos. Se duda de su gestión al frente del cargo, la forma y el lugar desde donde ejerce sus funciones, la manipulación que se ha hecho de la RPT de esta institución», ha recalcado, para aseverar que «en definitiva, están generando la sombra de la duda sobre la propia Diputación de Badajoz, debilitando la credibilidad y honorabilidad de esta casa».

Una administración que, en los últimos tiempos, se conoce en el resto de España «más por los líos, las medias verdades y los silencios cómplices del grupo de gobierno» que por los programas y proyectos que ejecuta, según Barrios, que ha explicado que su grupo «echa en falta una férrea defensa de la institución por parte del presidente y de todo el grupo de gobierno», y que con esta propuesta de celebrar el pleno y solicitar crear dicha comisión pretende, «en el libre ejercicio» de su labor de oposición, fiscalizar la gestión de los fondos públicos gestionados por la diputación.

La postura del PSOE

En nombre del Grupo del PSOE, su portavoz, Raquel del Puerto, ha apuntillado que «es muy triste comprobar» que la hoja de ruta del Partido Popular «la marquen los pseudomedios» y que se hagan «eco de bulos y de mentiras» de cuestiones en las que llegan «tarde y mal», al haber podido llevar este asunto a la Comisión de Cultura permanente.

Asimismo, ha pedido a Barrios que no se anticipe al desarrollo de la comisión y sus conclusiones al ser el objeto del pleno la creación de dicha constitución, y le ha trasladado que «esto no va de personas», porque Ópera Joven, como el resto de programas, culturales o no, de la diputación «no son» de los técnicos, directores de área o diputados, sino de la corporación provincial, y «debería darle vergüenza» de «exponer al escarnio público a un trabajador de esta casa», cuando ha defendido, «a veces con tanta vehemencia» a los empleados públicos.

En otro momento de su intervención, ha incidido en que, pese a que la diputación cuenta con una Comisión de Cultura permanente en la que podían haber despejado cualquier duda de las que «ahora casualmente tienen», no lo han hecho, y que, sin embargo, «ahora tienen la necesidad urgente de solicitar esta comisión especial de estudio».

Además, ha apuntillado que este pleno y las comisiones sucesivas no se van a cobrar porque no van a ser «cómplices de sus enredos» ni de sus «desvaríos», «porque la realidad de todo esto es muy sencilla, y es que todo lo hacen por desesperación» y «por miedo» a que el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, que también es secretario regional del PSOE, «vaya a ser el próximo presidente de la Junta de Extremadura, puesto que se reduce todo a eso».

En su segunda intervención, Barrios ha espetado que están «obsesionados» con los bulos y pseudo medios y que el pleno se celebra después de que en enero vieran el interés de la diputación en sacar un contrato de cuatro años para la ejecución de la ópera, que se suspendió y pasó a un año prorrogable, y »coincidió justamente« con las primarias del PSOE de Extremadura. »Ahí entendimos que quizás este programa no era un programa de interés cultural para el Grupo Socialista«, sino »de interés político«.

Posteriormente, han recibido una información sobre que David Sánchez no está teletrabajando, cuando tienen constancia personal y por otros medios de que «no aparece» en su lugar de trabajo.

Miguel Ángel Gallardo

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha intervenido también en el debate de este punto, en el que ha sostenido que ha visto a Barrios «envalentonado» y que este martes «le tenían que escuchar» dada la presencia de diputados regionales o nacionales en el pleno, que «no han venido tanto a verle, sino a controlarle»; y ha afeado que haya leído en su primera intervención «lo que le habían escrito» y que lo había hecho «literalmente, hasta el último párrafo, menos mal que no han puesto Partido Popular de España al final, porque también lo lee».

Gallardo ha agregado que se queda con el Barrios «de siempre» y no con el que «le mandan que tenga que ser hoy», pero que le entiende al ser «una cuestión de supervivencia», a la par que ha reafirmado que en la Junta de Extremadura «son tan desorganizados» que no se han coordinado, después de que este lunes se presentara la ópera Elixir de amor, primera ópera que puso en marcha la diputación pacense, y que el Ejecutivo regional apoya con dinero público para que lo pueda organizar la institución provincial cacereña.

En su opinión, los populares han pretendido hacer un pleno de la Asamblea de Extremadura en la diputación, al tiempo que ha expuesto que «muestran cierto nerviosismo» y ha avanzado que «no solamente» será el candidato del PSOE a la Junta, sino que además se va a ganar la confianza de los extremeños para que desde el PP «dejen destrozar esta región».

Sobre la comunidad, ha reconocido que le preocupan problemas como el paro y la pérdida de 16.000 puestos de trabajo desde que gobierna María Guardiola, y ha anunciado la puesta en marcha en las próximas semanas por parte de la diputación de un Plan Provincial de Empleo, con 9,5 millones de euros para «paliar» los recortes en materia de empleo de la presidenta extremeña.