Esquerra encaja la mayor debacle electoral desde el tripartito del 2006 de Maragall

Pere Aragonès, en su comparecencia tras conocer los resultados electorales David Zorrakino | EUROPAPRESS

Las caras de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián al filo de las nueve de la noche ya hacían presagiar lo peor. A su alrededor, algunos militantes con la mirada perdida se encogen de hombros incapaces de articular palabra. La noche iba a ser para los republicanos mala no, decepcionante, tampoco, catastrófica sí. Apenas una veintena de diputados, 13 menos que hace tres años, era algo que no entraba ni en los cálculos más pesimistas del partido en el Gobierno de la Generalitat, que arrancó hace tres años con Junts como socio minoritario y acabó liderando en solitario Pere Aragonès hasta que las fuerzas no le dieron para más.

El abatimiento en las caras del centenar de simpatizantes presentes en el pabellón de la Estación del Norte de Barcelona, escenario habitual de las noches electorales de Esquerra, era indisimulable desde el mismo cierre de los colegios electorales. A las 22.40 horas, con el 97,7 % de los votos escrutados, compareció en el atril Pere Aragonès, arropado por la plana mayor del partido. Les aplaudían estoicamente poco más de un centenar de simpatizantes. «Estos son unos muy malos resultados», reconoció sin matices el presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès. «La ciudadanía no ha valorado lo suficiente nuestro trabajo o bien ha considerado que deben ser otros los que lideren la nueva etapa», y dejó claro que Esquerra «seguirá estando allá donde la ciudadanía quiere que estemos, en la oposición». Aragonès no eludió que, una vez el partido haya analizado los resultados, «será el momento de asumir responsabilidades». Para acabar su intervención de apenas cinco minutos, se refirió al avance de la extrema derecha como una «mala noticia».

Frente a ellos, a unos pocos metros, con cara de no entender muy bien qué ha pasado, una pareja de jóvenes, él con la estelada a la espalda, sigue la escena. Ella también lleva la bandera independentista, pero arrugada en el puño de la mano, como sin vida.

Para Esquerra no es un mal resultado, es una debacle en toda regla. Los 20 escaños de Aragonès les hacen retroceder a la casilla del 2006. Entonces, Josep Lluís Carod-Rovira obtuvo 21 y pactó el tripartito con Maragall y Saura. Algo que ERC pagaría muy caro cuatro años después, en las elecciones del 2010, cuando cayó a plomo hasta los 10 escaños y CiU recuperó el poder de la mano de Artur Mas.

Las debacles en la casi centenaria formación de los expresidentes Francesc Macià y Lluís Companys siempre acaban mal. Muy mal. Los resultados del 12 de mayo abren la caja de los truenos en Esquerra, un partido de estructura asamblearia, que acostumbra a pasar a cuchillo a sus dirigentes cada poco tiempo, una suerte de instinto asesino que pasa de padres a hijos y que se ejecuta sin piedad. La derrota electoral les deja a merced de sus principales oponentes. En primer lugar, de los socialistas de Salvador Illa, que se erigen en la fuerza hegemónica en su flanco ideológico-progresista; y por el otro, los neoconvergentes de Carles Puigdemont, que hacen lo propio en el vector identitario-nacionalista.

Así las cosas, las opciones de los de Junqueras pasan por plegarse a la voluntad de los primeros o alojarse en los bancos de la oposición. Un eventual pacto con Junts les deja muy lejos de la mayoría «sólida» de la que hablaba en campaña el expresidente fugado a Waterloo. Como no hay más cera que la que arde, saben que están condenados a ser devorados. Cualquier otro escenario que no sea la entente de izquierdas, o la sociovergencia con ellos en la oposición, conduce a la repetición electoral, en el que los republicanos serían los gran señalados.