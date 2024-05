Los candidatos a la Generalitat rechazan la OPA hostil del BBVA al Sabadell

Salvador Illa, candidato del PSC, en el mitin de cierre de campaña en Barcelona David Zorrakino | EUROPA PRESS

Como era de esperar, la OPA hostil del BBVA al Banco Sabadell ha sacudido la política catalana en la recta final de la campaña. El candidato de Junts, Carles Puigdemont, no desaprovechó la oportunidad para arrimar el ascua a su sardina y señalar que se trata de un «155 bancario que solo puede salir adelante porque tiene el apoyo del Gobierno central», en referencia a la reacción inicial expresada por el ministro Félix Bolaños. El cambio de opinión posterior del Ejecutivo de Sánchez, según el expresidente catalán, «tiene que ver con la campaña» en Cataluña, y podría volver a cambiar si Salvador Illa gana las elecciones. Extremo que descartó el propio candidato del PSC, contrario a la absorción del Sabadell. «El mismo nombre hostil ya indica que no vamos por buen camino, ojalá no prospere», afirmó.

Para el presidente de la Generalitat y candidato de Esquerra, Pere Aragonès, la integración del Sabadell en un banco con centro operativo fuera de Cataluña «va en contra de la competencia bancaria y de los clientes». Aunque no ve intencionalidad política tras la operación, Aragonès expresó su rechazo a algo que «restaría capacidad» a las empresas y clientes catalanes, al concentrarse el poder financiero en unas pocas manos. «Cataluña está en un proceso de reindustrialización muy importante; es más fácil pedir crédito si hay 6 o 7 bancos que si hay 3», explicó.

Ayuso enmienda a Feijoo

Al margen de la OPA al Sabadell, el debate sobre la inmigración volvió a asomar la cabeza. Tras visitar unas bodegas en el Penedés, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, se dirigió a los catalanes «preocupados» por la criminalidad y la okupación de viviendas, a quienes les pidió «que no confíen en el modelo del Partido Socialista ni de Colau», sino en el del Partido Popular de Badalona y de su alcalde, Xavier García Albiol, convertido en la cara visible del proyecto del PP en esta materia. Mientras, en Gerona, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, enmendaba la plana a Feijoo. «No son los inmigrantes los que están fallando», terció, sino «las políticas, especialmente en las comunidades eclipsadas por los nacionalistas».