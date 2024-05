Puente reconoce que no fue consciente de la repercusión de sus comentarios sobre Milei

Óscar Puente, ministro de Transportes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Carlos Luján | EUROPAPRESS

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró este martes que si hubiera sabido la repercusión que tuvieron sus palabras sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, no las habría dicho, al tiempo que intentó dar por zanjado el asunto —como ya hizo el Gobierno argentino— y apostó por «cambiar de tercio».

Puente se justificó diciendo que estaba en una acto con universitarios en Salamanca, en un ambiente relajado. «Dije lo que dije, no era consciente de la repercusión que iba a tener, si lo hubiera tenido no lo hubiera dicho», manifestó y matizó que su «gran error» no fue insinuar que el presidente de Argentina, Javier Milei, podría haber consumido sustancias durante la campaña electoral que le llevó a la Casa Rosada sino no haber sido consciente de la repercusión que iba a tener esta reflexión, que provocó una crisis diplomática con el país latinoamericano y llevó a varios partidos de la oposición a pedir su dimisión. «Se ha sobreactuado muchísimo en este tema», dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Ha habido una preocupación tremenda por las relaciones entre España y Argentina, que son buenas», sostuvo.

Puente sí evitó valorar el crítico comunicado emitido por la Presidencia argentina en respuesta a sus palabras, en el que se rechazaban «las calumnias e injurias» formuladas por el ministro y se cargaba contra el Gobierno socialista y contra Pedro Sánchez. «Tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, un asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia», se señalaba en el texto oficial. Puente despachó el asunto remitiéndose a lo publicado por el ministerio de Exteriores. «Se ha acabado la historia ya, la actualidad política tiene suficientes alicientes como para que cambiemos todos de tercio y hablemos de otras cosas», zanjó.