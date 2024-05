Puigdemont: «Estamos mucho más preparados para aguantar un embate con el Estado que en el 2017»

El candidato de Junts+ a las elecciones al Parlamento catalán, Carles Puigdemont JUNTS | EUROPAPRESS

El candidato de Junts+ a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, ha defendido que los independentistas hoy están «mucho más preparados para aguantar un embate con el Estado que en el 2017».

«Hay que retomar la conversación y construir una estrategia ganadora. Y hay una diferencia: hoy tenemos un marco jurídico mucho más nítido y estructuras fuera para afrontar oleadas de exiliados. Hoy estamos mucho más preparados para aguantar un embate con el Estado que en 2017», ha sostenido en una entrevista este lunes en El Periódico de Catalunya recogida por Europa Press. Tras asegurar que si puede gobernar actuará con generosidad, ha considerado que para preparar la independencia deben explicar «muy poco» como lo hacen.

Las encuestas dan un triunfo claro al PSC en elecciones catalanas, con Puigdemont al alza La Voz

«Nos hemos pasado queriendo ser un movimiento asambleario. No haremos la independencia cantando El Virolai ni regalando claveles a la policía. Nos tenemos que preparar mucho mejor y ser más asertivos», ha manifestado.

Además de exponer que no se puede entender el octubre del 2017 cogiendo solo una parte, destaca que ha hecho mucho autocrítica y que su propuesta pasa por volver a sentarse todos los que lo hicieron posible y plantear cómo seguir lo que iniciaron: «Hay cosas que no hicimos bien, pero me gustaría que la otra parte también lo analizara. El constitucionalismo unionista no ha hecho ningún acto de constricción», ha añadido.