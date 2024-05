Ábalos afirma que Koldo no tenía ninguna capacidad de decisión aunque reconoce que mantenía con su exasesor una relación de confianza

EP

El que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes durante la pasada legislatura, José Luis Ábalos, comparece este lunes en la comisión que investiga en el Senado la trama de cobro de mordidas por la obtención de contratos públicos que afecta a su exasesor Koldo García Izaguirre, y que propició su expulsión del PSOE y su posterior marcha al Grupo Mixto del Congreso, una decisión que dijo que recurrirá.

Ábalos ha reconocido que Koldo García era uno de sus cinco asesores eventuales y que le unía a él una relación de confianza. «Koldo me acompañaba, cuando te mueves con alguien siempre adquieres confianza, pero no tenía ninguna capacidad de decisión, ni ninguna autoridad porque no ocupaba puesto en el escalafón», explicó. También descartó haberle encargado a él directamente la compra de material sanitario. «Estábamos en un momento sensible de la pandemia, con muertos a diario. Encargué a todo el mundo del ministerio ponerse a trabajar para conseguir material sanitario», ha añadido.

Ábalos ha sido citado en la Cámara alta, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, en plena recta final de la campaña de las elecciones catalanas de este domingo y cuando ya han desfilado por la sala de comparecencias excompañeros de filas suyos como el propio Koldo García, el exministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, o su sucesor en la secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán, entre otros.

El ex número 3 de los socialistas, y que durante muchos años se consideró un fiel escudero del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negó estar «acusado de nada» ni haber tenido un enriquecimiento ilícito a raíz del estallido del llamado caso Koldo. Pese a ello, el PSOE decidió expulsarle del partido tras un ultimátum de 24 horas para que renunciara al escaño, algo que finalmente no hizo.

Investigaciones paralelas

El 27 de febrero, Ábalos compareció en rueda de prensa desde el Congreso para anunciar que mantenía su escaño y se pasaba al Grupo Mixto. En su intervención, el exministro insistió en que no está implicado ni en la querella del caso Koldo, ni en el auto del juez que investiga la trama, ni en ninguna otra causa, y que tampoco fue citado a declarar como testigo.

El grupo parlamentario del PP en el Senado decidió llamar a comparecer al exministro en la comisión de investigación de la Cámara alta y también en la que se celebra paralelamente en el Congreso, propulsada por el PSOE. En un primer momento, los socialistas no le llamó a declarar a esta última, aunque posteriormente pactaron una lista con sus socios de investidura en la que sí figuraba su nombre, pero aún no hay fecha para su comparecencia.