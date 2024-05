¿A qué vídeo de Milei se refiere Puente? Los momentos más polémicos del presidente argentino

El presidente argentino Milei a ambos lados del ministro de Transportes Óscar Puente

Las relaciones entre los gobiernos español y argentino se han tensado en las últimas horas después de unas polémicas declaraciones realizadas por el ministro de Transportes Óscar Puente. El vallisoletano Puente acudía este viernes a la Escuela de Gobierno Luis Tudanca del PSOE de Castilla y León en Salamanca. En la retransmisión por internet del evento, en el que el ministro dio una masterclass sobre su activo perfil en redes sociales (realiza numerosas publicaciones en Twitter -ahora X-), señalando que en ellas «se juega duro y, si no lo haces, pasas desapercibido y eres irrelevante», se produjo una mención al presidente argentino, Javier Milei, en los siguientes términos: «Yo he visto a Milei en una tele, ¿os acordáis?, cuando salió no sé en que estado previo o después de la ingesta de sustancias».

Pie de foto. Firma Pie de foto. Las palabras de Óscar Puente que desataron las críticas de Javier Milei a Pedro Sánchez Atlas

Tras dejar entrever el ministro español con sus palabras que el gobernante argentino pudiera drogarse, se han desatado las tensiones entre la Presidencia de Argentina y el Gobierno de España. Milei lo ha calificado en un comunicado de «calumnias e injurias», cargando de paso contra el presidente Pedro Sánchez señalando que «tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción contra su esposa». La pregunta que ahora cabe hacerse es ¿en base a qué pruebas realiza Puente sus acusaciones? El titular de Transportes añadía sobre el vídeo de Milei que había visto que fue «pocos días antes» de las elecciones en el país latinoamericano, demostrando una vez más su hastío al dirigente: «Yo dije, es imposible que gane, hoy ha cavado su fosa». Ese dato temporal puede ser clave y nos lleva a uno de los vídeos más conocidos de Javier Milei como candidato, aquel en el que pretendía reducir la estructura del país reduciendo drásticamente el número de ministerios. Algo enfadado arranca de una pizarra uno tras otro los departamentos para explicar su propuesta si llega a presidente. «El Estado no es la solución, el Estado es el problema», señalaba entonces.

Ese plan de ajuste para reducir ministerios, departamentos y oficinas funcionariales lo ejemplarizó Milei no con unas tijeras como metáfora (quizás el término más empleado en titulares de prensa para hablar de estos temas sea «tijeretazo»), sino con una motosierra, muestra del brutal recorte que pretendía ejecutar. Otra imagen de Milei que dio la vuelta al mundo en plena campaña y que quizás vio Puente sobre él es aquella en la que enfunda esta herramienta rodeado de gente alterado y fuera de sí.

Proferir insultos en tertulias televisivas a rivales políticos y a la clase política en general es otra de las cosas que más caracterizó a Milei en los momentos anteriores a presidir Argentina. En su empeño por reducir la inflación, que se ha reducido en más de un 11 % desde que encabeza el Gobierno, defendió una «dolarización» de la economía, adoptándola como moneda de curso legal frente a un devaluadísimo peso. Aquellos que no creen en la medida fueron calificados directamente de «delincuentes» o, aún peor, «hijos de puta».

Las medidas de Milei se están aplicando con dificultad, dado que en el Senado argentino no tiene mayoría. Aún así, tras despedir a 15.000 funcionarios y revisar otros 55.000 contratos, la economía parece mejorar tímidamente en el país tras «reducir el tamaño del estado», consiguiendo recientemente un superávit del 0,2 %.