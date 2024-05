Feijoo afirma que Pedro Sánchez es «el constructor de la máquina del fango»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en una reunión plenaria del Grupo Popular del Congreso y el Senado. FERNANDO ALVARADO | EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, remarca en una entrevista en Abc que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ha utilizado a su mujer», Begoña Gómez, para evitar dar explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción del PSOE. «Le ha hecho un daño que yo no querría para mi familia», afirma el jefe de la oposición, en alusión a los cinco días de reflexión que se tomó el socialista después de que un juzgado admitiera a trámite una denuncia del seudosindicato Manos Limpias contra su esposa por un supuesto delito de tráfico de influencias.

El presidente de los populares afirma que Sánchez ha mutado de «personaje perseguido a personaje perseguidor», y, sobre la decisión final de su período de reflexión, añade en otra entrevista con Colpisa que, «cuando tienes la soberbia, el populismo y el narcisismo de preguntarte eso, la pregunta es si España merece un presidente como tú».

El PP anuncia nuevas movilizaciones en las calles para «defender la libertad» Redacción

Feijoo recuerda que el foco está puesto en «dos sumarios de la Audiencia Nacional», en referencia a los casos Koldo y Pegasus, y no en las diligencias por la denuncia de Manos Limpias. Sobre el primero, el dirigente del PP apunta que, si la trama centrada en el exasesor de Ábalos hubiera salido a la luz antes de las elecciones generales, «a lo mejor no sería presidente».

El político gallego denuncia que, poco después de su llegada a Génova (en abril del 2022), Sánchez y los miembros del Gobierno no pararon de atacarlo verbalmente: «Mandó a todos sus ministros a insultarme de forma indiscriminada a partir de agosto del 2022, cuando conseguimos la mayoría absoluta en Andalucía y las encuestas empezaron a dar una distancia importante con el PSOE. Y no ha parado hasta la fecha». Además, insiste en que es Sánchez, y no su partido, el que eleva el tono más de la cuenta. «El lodo es él», señala en Abc. En Colpisa va más allá. «Sánchez es el constructor de la máquina del fango, pero tiene un as: la amnistía», asegura el popular, que descarta, de nuevo, iniciar una moción de censura.

Feijoo asegura que Sánchez pretende colar «un cambio de régimen por detrás de toda esta obra de teatro» La Voz

Al preguntarle por las declaraciones que hizo en noviembre del 2023, cuando dijo que el jefe del Ejecutivo tenía «un tic patológico» en su comportamiento, reconoce que pidió disculpas. «No quiero volver otra vez a esa fórmula [...]. Yo no quiero ser como el señor Sánchez», responde el líder gallego.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandato caducado desde hace más de cinco años, es un gran punto de discordia entre PP y PSOE. Y Feijoo defiende que su partido no ha detenido la reforma del CGPJ y señala que ve otras intenciones en los socialistas: «Lo que he paralizado es un reparto de cargos para controlar el Poder Judicial».