El PP pide formalmente la comparecencia de Sánchez en la comisión del caso Koldo del Congreso

Feijoo, en su comparecencia de este jueves Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha anunciado que su partido ha registrado la solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Congreso para que de explicaciones sobre los negocios de su mujer, Begoña Gómez.

«Y si sus socios le protegen lo solicitaremos ante el Senado para que conteste a nuestras preguntas», ha advertido Feijoo en la reunión que mantiene en la Cámara Baja con todos los senadores y diputados del PP.

A la comisión de investigación del Congreso estaban citadas hasta ahora 134 personas, entre ellas cinco presidentes autonómicos: la presidenta de la Comunidad de Madrid, el de la Junta de Andalucía, el presidente de la Región de Murcia, el de la Xunta de Galicia y la presidenta de Baleares.También consta el ministro de política Territorial, el alcalde de Madrid así como dirigentes políticos como el portavoz del PP en el Congreso o el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, empresarios presuntamente implicados en la trama, se repetirán en las dos comisiones (la del Congreso y la del Senado), mientras que siguen ausentes el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, la pareja de Ayuso y la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

En una reunión con sus diputados y senadores en el Congreso, Feijoo ha dicho a los suyos que deben ser «contundentes» ante lo que está ocurriendo porque Sánchez «parece dispuesto a colocar un ladrillo más en el muro que anunció en su investidura». «Y no podemos permitirlo», ha aseverado. Eso sí, le ha avisado que el PP no se lo va a permitir. «No le va a salir bien. No tuvo durante estos cinco días la respuesta que esperaba y tendrá por delante la respuesta que merece la defensa de la libertad a la que este país no está dispuesto a renunciar», ha aseverado.

Denuncia al CIS

Feijoo dijo que el PP no va a permanecer «impasible» ante el «uso partidista» de las instituciones por parte del Gobierno de Sánchez. Por eso, y tras asegurar que la «manipulación» del CIS de esta semana es «intolerable», ha adelantado que su partido presentará esta semana una denuncia ante el uso «contrarios al interés general» que, a su juicio, se está produciendo con este organismo que preside el socialista José Félix Tezanos.

Además, ha asegurado que ha conversado con el presidente del PPE, Mandred Weber, y con la presidenta de la Comisión Europea y candidata del PPE, Ursula von der Leyen, con los que ha compartido su «preocupación» «ante las amenazas al Estado de Derecho y a las libertades básicas» que se están produciendo en España».

«Y por eso es reconfortante que nos hayan transmitido su apoyo incondicional al Estado de Derecho en España», ha finalizado, recordado que Sánchez solo tiene que mirar cómo reaccionó Europa «ante Polonia cuando el Gobierno intentó controlar al Poder Judicial».

Finalmente, y ante esa necesidad de proteger el Estado de derecho ante la «deriva populista» de Sánchez, se ha mostrado dispuesto a salir de nuevo a la calle con los españoles. «Él nos ha respondido atacando la libertad. Por eso nos volveremos a ver en la calle. Nos volveremos a ver en la calle defendiendo la libertad», ha afirmado.