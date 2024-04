Medios internacionales se hacen eco de los «cinco días de suspense» en España

Superviviente astuto. Uno de los diarios más conocidos mundialmente, el estadounidense The New York Times, define a Sánchez como «un progresista con reputación de superviviente astuto». - Días de especulaciones. La cadena británica BBC, en su web, titula: «El presidente del Gobierno español no dimitirá tras las acusaciones contra su esposa», y menciona «cinco días de especulaciones». - Amenaza. El medio alemán Zeit publica que «Pedro Sánchez permanece en el cargo tras amenazar con dimitir». Por debajo, a menor tamaño, destaca las «acusaciones de corrupción contra su esposa». - Drama. «El líder español, Sánchez, permanecerá en el poder tras el drama de su dimisión», publica The Washington Post, uno de los periódicos con más audiencia en EE.UU., editado en el estado homónimo. - No da marcha atrás. «Sánchez no se marcha tras la investigación sobre su mujer: ?Seguiré con más fuerza que antes?», destaca La Repubblica en Italia, y añade que «no da marcha atrás». Acoso. El diario portugués Público opta por el titular «Pedro Sánchez se mantiene al frente del Gobierno de España», y en el subtítulo menciona el «acoso» contra su familia «desde hace diez años». - Frágil coalición. «Pedro Sánchez anuncia que permanecerá en el poder cinco días después de amenazar con dimitir», escribe el diario francés Le Monde, que destaca la «frágil coalición» de Gobierno. - Bullying. «Pedro Sánchez seguirá como presidente del Gobierno español pese a la campaña de ?bullying? [acoso]», titula el británico The Guardian, e incluye la petición de que cesen «las calumnias». -

Cinco días después del paso atrás de Pedro Sánchez, su carta sigue rebotando entre medios internacionales. Las investigaciones por tráfico de influencias contra Begoña Gómez, si antes pasaban desapercibidas, resuenan como un eco amplificado y la comparecencia de ayer quitó espacios de honor a la guerra de Gaza y a la actualidad nacional de cada país.

A las once de la mañana —cuando el presidente anunció el punto y aparte—, la BBC abría su edición digital en el Reino Unido con dos ideas: «Pedro Sánchez no dimitirá tras las acusaciones contra su esposa» y «Seguirá siendo el presidente del Gobierno español después de cinco días de especulaciones sobre su futuro». Acusaciones, Begoña y suspense. The Guardian, sin embargo, cambiaba esa primera palabra, «acusaciones», por «acoso de sus enemigos políticos y mediáticos».

En Francia, Le Monde colocaba la situación española como segunda noticia: «Pedro Sánchez anuncia que seguirá en el poder, cinco días después de amenazar con dimitir. Al frente de una frágil coalición, había puesto en juego su dimisión el miércoles, tras la apertura de una investigación preliminar contra su esposa». El conservador Le Figaro especificaba, además, el porqué de esa investigación: «tráfico de influencias y corrupción». Il Corriere della Sera italiano también colocaba de segundo al socialista, y La Repubblica y La Stampa lanzaron últimas horas con la decisión.

El caso de Costa, un espejo

Quizá donde más de cerca tocó la noticia —no solo geográficamente— fue en Portugal. Hace apenas cinco meses, el entonces primer ministro del país vecino, António Costa, dimitió por un aparente escándalo de corrupción que después se quedó en nada. Al mismo tiempo, el hecho de que tanto Costa como Sánchez sean socialistas y las aspiraciones europeas de ambos son similitudes que no pasan desapercibidas. «El presidente dejó al país en suspenso durante cinco días para reflexionar sobre su continuidad, denunciando “el acoso” al que su familia “ha sido sometida durante diez años”», escribió el diario Público.

En EE.UU. aún no había amanecido cuando Sánchez compareció. Eso y la lejanía con la que allí se contempla la política de otras naciones apartaron al socialista de las primeras planas. «El presidente del Gobierno español declara que no se marchará», publicó The New York Times. Sin embargo, medios latinoamericanos como Clarín y La Nación (Argentina), El Universal (México) y El Espectador (Colombia) ofrecieron una cobertura exhaustiva, con visiones y análisis sobre las implicaciones políticas de la danza presidencial. Un paso atrás, un paso adelante y un salto a los libros de historia.