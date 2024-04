Puigdemont pide la cesión de los tributos a cambio de apoyar presupuestos estatales

Ambiente antes de un mitin de Carles Puigdemont en Argelès-sur-Mer. David Borrat | EFE

Más leña a Sánchez en su período de reflexión. Desde su cuartel general en la localidad francesa de Argerlers-Sur-Mer, Carles Puigdemont amenazó este viernes con no apoyar la aprobación de ningunos presupuestos generales del Estado si el Gobierno no cede todos los impuestos a Cataluña. En la primera página de su programa electoral, el candidato de Junts en las elecciones del 12 de mayo dobla la apuesta de Pere Aragonès y su financiación singular, al reclamar que todos los tributos que se pagan en Cataluña se queden en la comunidad. En caso contrario, su formación se opondrá a todas las cuentas del Estado. Y no se queda ahí. El expresidente catalán exige al Gobierno que publique las balanzas fiscales y modifique la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) para establecer una «cláusula de excepción de Cataluña donde se reconozca la singularidad en que se organiza el sistema institucional de la Generalitat».

Sánchez y la financiación marcan los primeros compases de la campaña Xavier Gual

Condonación de la deuda

Además, promete también una propuesta para la condonación del cien por cien de la deuda de la comunidad «a cuenta de las inversiones presupuestadas y no ejecutadas» del Estado.

Puigdemont desgrana las medidas que adoptaría en los primeros cien días de Gobierno, si llegase a ser investido presidente. En concreto, cree necesario un «punto de inflexión» para configurar un «plan de choque» con actuaciones urgentes en cuestiones como «fortalecer la lengua catalana», abordar el reto demográfico o refundar la administración pública de Cataluña. También apuesta por «gestionar integralmente» la inmigración para tener «una regulación catalana sobre el fenómeno» y que la Generalitat pueda gestionar directamente «infraestructuras claves, como trenes, puertos y aeropuertos».