Puigdemont aboga por un Gobierno independentista aun sin mayoría absoluta

El candidato de Junts a la Generalitat, Carles Puigdemont, presenta telemáticamente su nuevo libro Junts

En un Sant Jordi marcado por la cita electoral del 12 de mayo, los candidatos a la Generalitat se dejaron ver ayer en paradas de libros armados de lemas de campaña y sonrisas para propios y ajenos. No fue el caso de Carles Puigdemont, el gran ausente, que defendió un Gobierno independentista, incluso con una mayoría simple, «pero lo bastante sólida», en una entrevista en El Punt Avui. Preguntado sobre una posible repetición electoral si no hay mayorías absolutas, el de Junts aseguró que «se ha gobernado Cataluña con 33 diputados, y creo que el independentismo sumará bastante más; si no tenemos mayoría nos acercaremos mucho». Puigdemont insistió en «rehacer la unidad» del independentismo bajo su liderazgo.

Desde Esquerra, su presidente, Oriol Junqueras, volvió a cuestionarlo. «La unidad se construirá alrededor de lo que el país necesita, no del egoísmo de alguien que vota en contra de aquello que es bueno para el país», afirmó ayer, en alusión al no de Junts a los presupuestos de la Generalitat. También el jefe del Ejecutivo, Pere Aragonès, mostró su sorpresa por que sus llamamientos a la unidad del independentismo «vengan tres días antes de que empiece la campaña; la necesitábamos durante los últimos tres años», señaló en una rueda de prensa en el palacio de la Generalitat con motivo del día de Sant Jordi.

Mientras, el socialista Salvador Illa salió al paso de las críticas de Gabriel Rufián, que lo acusó de mentir en el Congreso por el caso de las mascarillas. «Yo no mentí en sede parlamentaria, expliqué lo que ya he venido explicando varias veces», subrayó el candidato del PSC, que no cree que este caso le pase factura en las urnas. Las últimas encuestas le siguen dando ventaja. A la espera de la del CIS, la de 40db para El País y la de Gesop para El Periódico le otorgan entre 38 y 40 escaños, seguido de Puigdemont, también al alza, con entre 32 y 35 escaños. Aragonès, a la baja, sería tercero con entre 26 y 30.

El DNI de Puigdemont

Por otro lado, el Tribunal Constitucional dio por buena la candidatura de Carles Puigdemont, al no admitir a trámite la denuncia de Ciudadanos porque el expresidente no habría renovado el DNI. La sala segunda del TC no entra en el fondo del recurso al no ver violación de un derecho fundamental tutelable en amparo.