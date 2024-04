Junts y ERC hacen campaña contra Illa en la comisión del caso Koldo en el Senado

El exministro de Sanidad, Salvador Illa, en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo Eduardo Parra | EUROPA PRESS

A poco más de 24 horas de que empiece la campaña electoral en Cataluña, el exministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, se topó en el Senado con las críticas de Junts y Esquerra contra su gestión de la pandemia. No era el objeto de la comisión de investigación a la que fue llamado este martes -comparecía por el caso Koldo, tres días después de hacerlo en el Congreso por la compra de material sanitario durante la pandemia por el covid-19- pero sus rivales independentistas trataron de acortar distancias antes de la recta final del 12M afeando la supuesta fortaleza del dirigente socialista catalán: la gestión.

«La gestión que hizo de la pandemia fue pésima, fue deficiente», le espetó a la primera de cambio el senador de Junts Joan Baptista Bagué, que se permitió incluso una licencia irónica sobre la condición de competidor de Illa en las catalanas: «Ahora usted es, creo, candidato a la Generalitat, y entonces usted, con el mando único, recortó competencias a las comunidades». El formato propuesto en la comisión era el de interrogatorio, pregunta y respuesta, pero el político independentista casi no dejó espacio para el exministro de Sanidad en su media hora de turno.

La comisión Koldo, proyectada por el PP en el Senado para investigar la trama que afecta al asesor del exministro José Luis Ábalos, se ha acabado convirtiendo en un aperitivo de lo que será la campaña catalana, con Junts y Esquerra cargando contra Illa, que por ahora porta la vitola de favorito a tenor de las encuestas. «Yo no he escogido venir hoy, ya vine el lunes al Congreso, pero hay razones de otra índole por la que me empujan a estar hoy aquí», ha respondido el candidato socialista.

Illa recordó la situación precaria que se vivió en la hora más oscura de la pandemia, especialmente entre mediados de marzo y abril del 2020, cuando las administraciones públicas tenían problemas para la compra de material sanitario en un mercado mundial saturado. «Lo que le pasó a España le pasó a casi todos los países del mundo. Nosotros actuamos con decencia», zanjó.

El senador de Esquerra, en un tono duro, ha hecho una introducción en su turno en la que también ha afeado a Illa su gestión durante la pandemia: «¿En qué universo vivimos para que a los políticos haya que felicitarles por no haber cometido irregularidades? No fueron tiempos difíciles solo para las administraciones o para el sistema sanitario, o para los menores, que tenían menos derechos que los perros, si no los muertos, las miles de personas que fallecieron».

«No se compró nada»

En cuanto al objeto de la comisión, Illa ha reconocido que se reunió con Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos en su etapa como ministro de Fomento, como ya señaló el lunes en el Congreso. Lo recibió, puntualizó esta vez, en septiembre del 2020, en las dependencias de Sanidad y sin cita previa. «Se presentó en el ministerio, pidió verme, no sé que quería, pero me dijo que tenía una empresa de material sanitario y le remití a los técnicos de mi gabinete. La reunión duró pocos minutos, seguí el procedimiento establecido y el resultado final es que no se compró nada», respondió a los senadores.

Sobre la habilitación de la empresa de Koldo García, Soluciones de Gestión, por parte del ministerio de Sanidad, el exministro señaló que se hizo porque formaba parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por Ferrovial, pero «no facturó ni un solo euro del ministerio». «Formaba parte de una UTE que cumplía los requisitos de capacidad y solvencia, hubiera sido un acto contrario a la ley no habilitarla. Eso no suponía un contrato de compra, sino que se la seleccionaba para que, si las comunidades autónomas lo consideraban, pudieran comprar material a estas empresas. Pero el resultado final es que ninguna comunidad compró material de esta empresa», desgranó.

Datos que los senadores del PP Alfonso Serrano (también secretario general del PP de Madrid) y Luis Santamaría, que compartieron los 30 minutos de turno que les correspondía a su grupo, trataron de contrarrestar acusando al exministro socialista de «mentir». ha acusado al líder del PSC de «mentir» en las dos Cámaras. «Creo que lo que califica como incidentes son decisiones negligentes y eso es un pésimo aval para presentarse a las elecciones catalanas», señaló Santamaría. «¿Ah de eso se trataba?», le respondió Illa para cerrar la sesión.