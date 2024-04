El PP acusa al Gobierno de contratar «catering gourmet» y barra libre en el Falcon, el avión oficial del presidente

El PP colocó una maqueta del Falcon en la plaza de Colón de Madrid como parte de su campaña con el lema «Un billete para Pedro» Rodrigo Jimenez | EFE

El senador del PP Francisco Martín Bernabé ha acusado este martes al Gobierno al de contratar un «catering gourmet» y con «barra libre» para el Falcon, el avión oficial que emplea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el pleno del Senado, y durante una pregunta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el PP ha alertado de que el gasto de este servicio en los aviones del 45 Grupo ha subido en un 15 %: de los 80.000 euros que según este partido pagaba el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018 a los 200.000 que invierte el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El senador popular ha listado las marcas de alcohol o los aperitivos ibéricos que, ha asegurado, contenía la licitación de este contrato, y ha denunciado que el servicio ha pasado de «lentejas y tofu con el PP» a «delicatesen y champán francés» con la izquierda.

«Ni en la Pachá e Ibiza ponen una barra libre de lingotazos gratis total del nivel de la que toman ustedes cuando surcan los cielos», ha denunciado este senador, que ha acusado a Sánchez de usar el Falcon para más de 500 vuelos y de emplearlo para irse de vacaciones, conciertos, bodas o mítines.

Según el PP, se está «convirtiendo un avión oficial del Ejército del Aire en un taxi privado para darle gusto a su cuerpo serrano».

En respuesta, la ministra de Defensa le ha preguntado al senador popular si no le da vergüenza su tono y su nivel, y ha acusado al PP de frivolizar.

«Yo no como carne, no bebo nada, no se preocupe usted que mi línea va a quedar muy bien guardada», ha apostillado además Robles, que durante su intervención ha reprochado que Martín Bernabé le señalase desde su escaño.