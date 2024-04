Koldo García se niega a responder en la comisión del Senado: «Tengo que esperar a que la Justicia resuelva»

Koldo García abandonó este lunes su reducto de paz en Benidorm para regresar al Senado, la Cámara que tantas veces visitó escoltando al que fuera ministro de Fomento José Luis Ábalos. El que fuera asesor del exdirigente socialista, vocal en Renfe y consejero en Puertos del Estado, que da nombre a la presunta trama de corrupción sobre compraventa de mascarillas en la pandemia que salpica al Gobierno, comparece este lunes en la comisión de investigación en el Senado, promovida por el PP.

Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar para evitar responder a la primera senadora que le ha interrogado este lunes. Se ha limitado a indicar que siempre ha estado localizable, pero que las respuestas las dará en los tribunales y no en sede parlamentaria, donde la senadora de UPN María Caballero le ha hecho una sucesión de preguntas, la mayoría sin respuesta. Koldo ha mencionado su actual vínculo con el partido, de las pocas cuestiones que ha respondido: «No sé si soy militante del PSOE aún porque no lo sé, pero le aseguró que volveré», le ha dicho a la senadora Caballero, del PP.

Koldo García ha llegado en torno a las 10.55 horas de este lunes al Senado acompañado de su abogado, Javier Pimentel, además de otro hombre y una mujer. Han entrado por la Plaza de la Marina Española, donde le estaban esperando varios periodistas, pero ha evitado responder a sus preguntas.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Koldo se acoge a su derecho a no declarar en la comisión del Senado EUROPA PRESS

Y a partir de las 16.00 horas comparecerá en el Senado el que fuera jefe de gabinete de Illa, Víctor Francos, al que el PP preguntará sobre sus contactos con los cabecillas del caso Koldo y si ese fue el motivo de su relevo primero en el ministerio y después como presidente del Consejo Superior de Deportes (CDS).