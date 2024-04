Dos meses para formar gobierno en el País Vasco sin posibilidad de bloqueo

ADRIAN RUIZ HIERRO | EFE

A partir de la celebración de las elecciones se abre un calendario que finalizará con la constitución del nuevo Gobierno vasco, un gabinete que podría estar operativo para finales de junio.

Constitución del Parlamento

El primer paso para que empiece la XIII legislatura será la acreditación de los nuevos parlamentarios. No hay un plazo determinado, pero una vez que se resuelven todos los recursos y los resultados salen publicados en el Boletín Oficial del País Vasco -algo que suele tardar una semana, aproximadamente- los representantes de los partidos no suelen demorar el trámite.

Cuando haya recogido sus credenciales un tercio de la Cámara (25), la Diputación Permanente dispone de quince días para fijar la fecha del Pleno de Constitución, donde se elegirá a los miembros de la Mesa. Si se mira a legislaturas pasadas, esa sesión podría celebrarse alrededor del 20 de mayo.

Sesión de investidura

Antes se convocará la comisión de incompatibilidades, que en un plazo máximo de 20 días elevará a pleno su dictamen. La sesión de investidura podría celebrarse a mediados de junio.

Elección de lendakari

Cualquier partido con representación en el Parlamento puede presentar un candidato. En primera votación necesita mayoría absoluta (38 escaños). En caso de no conseguirlo, vale mayoría simple. A diferencia de lo que ocurre en el Congreso no se puede votar en contra. O se apoya la candidatura o abstención, lo que evita escenarios de bloqueos y una posible repetición electoral. Solo si hay un improbable empate a votos podría llegarse a esa situación porque el Reglamento no prevé cómo resolverlo. Nunca ha sucedido.

Conformación del Gobierno

Dos días después de que el Parlamento nombre al lendakari, el elegido irá a Guernica a jurar o prometer el cargo. De forma simultánea se conocerá a las personas que integrarán el próximo Ejecutivo vasco. Es probable que el primer Consejo de Gobierno se celebre a finales de junio.