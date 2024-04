Aragonés replica a Puigdemont: «La unidad no se predica, se practica»

Puigdemont, durante un mitin de Junts el sábado en la ciudad francesa Amélie-les-Bains-Palalda Glòria Sánchez | E.P.

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, quiso replicar a Carles Puigdemont que la unidad entre independentistas «no se predica, se practica». Unas declaraciones que llegan después de que el candidato de Junts, Carles Puigdemont anunciara el sábado que intentará articular un Gobierno con ERC si hay una mayoría independentista. «Ya hemos visto en los últimos tres años cómo ha actuado cada uno, más allá de un diputado hacia arriba de uno o hacia abajo del otro, lo importante son las propuestas», aseguró Aragonès, según Europa Press.

También aprovechó su comparecencia para subrayar que los acuerdos a los que llegue ERC tras las elecciones del 12 de mayo irán siempre condicionados a las políticas que se quieran llevar a cabo los próximos cuatro años. Y aclaró cuáles son las prioridades de ERC: un acuerdo para las bases de un referendo de autodeterminación en Cataluña, conseguir financiación «singular» que acabe con el déficit fiscal y reforzar el estado de bienestar y la lengua catalana.

Por su parte, el candidato de JxCat, Carles Puigdemont rechazó explícitamente un debate con el presente catalán y candidato de ERC, Pere Aragonès: «No hemos de hacer un cara a cara, hemos de trabajar codo con codo». Así lo manifestó en una entrevista al diario Ara y recogida por Efe, en la que afirmó que, si gana las elecciones del 12M y hay una mayoría independentista, lo primero que hará es llamar a Aragonès para intentar articular un gobierno estable.

Si se repitiesen los resultados electorales del 2021 y el PSC quedase en primera posición, seguido de ERC, y hubiese mayoría independentista, JxCat volvería a intentar «formar parte de un gobierno independentista», afirmó Puigdemont, que ha instado a los republicanos a aclarar si ellos también buscarían lo mismo u optarían por un tripartito con socialistas y comunes. «Todavía no he oído ninguna posición rotunda de ERC de que no negociarán con el PSC», insistió el candidato por Junts, mientras advertía a los socialistas de que su partido «retirará el apoyo al Gobierno español» si hacen una «jugada sucia» como la que, según denuncia, llevó a Jaume Collboni a la alcaldía de Barcelona en detrimento de Xavier Trias, sumando los votos de PP y Barcelona en Comú.

Reiteró también que el independentismo necesita «rehacer la unidad» que hizo posible el referendo unilateral del 1 de octubre y se mostró convencido de que en los próximos comicios obtendrá una ventaja considerable sobre ERC. «Probablemente en estas elecciones pase una cosa que hace muchos años que no pasa, que es un desempate en este empate técnico que hay en el mundo independentista, que nos ha paralizado», dijo Puigdemont, que ha reprochado a ERC que hasta ahora haya creído «mucho más en la desunión» entre fuerzas independentistas.

Koldo e Illa inauguran hoy las comisiones en el Congreso y el Senado

Koldo García y Salvador Illa abren este lunes las dos comisiones de investigación sobre los presuntos contratos irregulares de material sanitario firmados durante la pandemia y lo hacen en plena lucha electoral entre partidos; cerradas las elecciones vascas, pero a pocos días de que comience la campaña electoral catalana.

Las comisiones parlamentarias, que el PP quiere centrar en el caso Koldo en el Senado, pero que en el Congreso el PSOE extiende a contratos de otras administraciones populares arrancan esta semana con gran expectación.

Las dos comisiones, la del Congreso y la del Senado, dan comienzo en paralelo, con decenas de comparecencias que se repetirán en ambas cámaras en cuestión de semanas, como es el caso del exministro de Sanidad Salvador Illa, que acude a la Cámara Baja este lunes y vuelve a la Cámara Alta dos días después, el miércoles.

La comparecencia de Illa, candidato del PSC en los comicios catalanes, se celebra dos días antes de que empiece la campaña electoral y aunque ERC y Junts niegan que la cita la planteen en términos electorales, fuentes parlamentarias cercanas a los de Puigdemont inciden en que el caso Koldo podría pasarle factura.