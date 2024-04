Aragonés cuestiona la credibilidad de Puigdemont y le afea que le pida unidad mientras lo ningunea

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès ayer en el acto que da el pistoletazo de salida para la celebración de Sant Jordi, el día 23 David Zorrakino | EUROPA PRESS

Aunque no lo parezca, eran socios hasta hace cuatro días. Los dos grandes partidos independentistas catalanes esconden cada vez menos sus diferencias, las mismas que los llevaron al divorcio en el 2022. A menos de un mes para las elecciones del 12 de mayo, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, harto del ninguneo al que lo someten los estrategas de Junts, ha decidido bajar a la arena y buscar el cuerpo a cuerpo con Carles Puigdemont, su principal rival en el caladero de votos del separatismo. En un desayuno en el Fórum Europa Tribuna Cataluña, el candidato a la reelección por los republicanos cargó abiertamente contra el expresidente, del que puso en duda su credibilidad por sus «constantes cambios de opinión».

Aragonès marcó distancias con la «vía de la confrontación» de Junts, que ha dado «pocos resultados prácticos y positivos», frente a la acción de gobierno de ERC, basada en el diálogo con Madrid. Sobre la unidad de acción que reclama Puigdemont, señaló que «hay que demostrarla con hechos», y no tuvo ningún reparo en recordar el portazo de los posconvergentes al Ejecutivo catalán en octubre del 2022. «La sensación era que teníamos la oposición dentro del Gobierno», explicó el republicano. También se refirió a la manifestación realizada esta misma semana por el líder de Junts, en el sentido de que él sería el primero al que llamaría si las urnas le permiten volver a optar a la presidencia de la Generalitat. «Yo he tenido la mano tendida y no ha sido correspondida», se limitó a señalar Aragonès ante su auditorio.

«Liderazgo»

Por su parte, en Junts ningunean al republicano, centrando la campaña en un mano a mano entre Puigdemont y el socialista Salvador Illa. El lema de su campaña no deja lugar a dudas. «Cataluña necesita liderazgo». El jefe de campaña de los herederos de Convergència, Albert Batet, aseguró ayer que «los únicos candidatos con opciones el 12 de mayo son Puigdemont e Illa», por lo que emplazó a los catalanes a elegir entre ambos y «entre liderazgo o seguidismo, autoestima o resignación, ambición o conformismo, y entre nación o sucursal». Por cierto que Ciudadanos presentó este miércoles un recurso ante la Junta Electoral para impugnar la candidatura de Puigdemont con el argumento de que para presentarse a unas elecciones hay que «estar empadronado en Cataluña, y Puigdemont lleva siete años residiendo en Bélgica», explicó el candidato de la formación naranja, Carlos Carrizosa. Poco después, la Junta Electoral dio el visto bueno a la candidatura.