La Fiscalía pide el archivo de la causa contra la exdirectora del CNI por el espionaje a Aragonés con Pegasus

Imagen de archivo de la ex directora del CNI, Paz Esteban, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles Ministerio de Defensa

La Fiscalía pide el archivo de la causa abierta contra la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban por el espionaje al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cuando este ocupaba la vicepresidencia del Ejecutivo autonómico entre 2019 y 2020, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa.

El Ministerio Público se ha unido a la petición de la Abogacía del Estado de dar carpetazo a este caso, en el que Esteban era la única imputada, ya que considera probado que su actuación estuvo amparada en todo momento por el juez de control del CNI del Tribunal Supremo, que fue el que en última instancia avaló la infección del móvil del dirigente de ERC con el malware Pegasus.

El escrito de la Fiscalía —adelantado por el El Diario— remitido al titular del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, Santiago García, defiende el archivo de la causa «al haber resultado su actuación como directora del CNI ajustada a Derecho y no ser la misma constitutiva de delito».

El Gobierno ordena la desclasificación parcial del espionaje a Pere Aragonès con el programa Pegasus Melchor Saiz-Pardo

El Ministerio Público ha tomando la decisión de defender la inocencia de Esteban después de que el pasado enero el Gobierno desclasificara tres resoluciones del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas dando luz verde al espionaje a Aragonès: un primer auto fechado en julio de 2019 que autorizaba la instalación de Pegasus en el teléfono móvil del entonces vicepresidente y otros dos que prorrogando este espionaje en octubre del 2019 y en enero de 2020. Una época convulsa en la política nacional, que coincidió con el inicio de la mesa de diálogo en Cataluña, ya con Sánchez al frente del Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

La posible exculpación de Esteban, sin embargo, no cerraría el caso. El magistrado de Barcelona ya ha apuntado que quiere llegar al fondo del espionaje, al sospechar que el móvil de Aragonés —tal y como sostiene su defensa— también pudo ser intervenido ya en 2018, entonces sin aval del Supremo. Sin embargo, esa parte —en opinión del Ministerio Público— no afectaría a Esteban, ya que entonces era secretaria general del CNI, no su directora. «Bajo ninguna circunstancia puede atribuirse a la señora Esteban participación en hechos previos a que fuera directora del CNI», apunta el fiscal de delitos informáticos de Barcelona, Roberto Valverde.

«Investigación prospectiva»

El máximo responsable entonces del centro era el general Félix Sanz Roldán, que por el momento no ha sido citado a declarar ni como testigo. El Ministerio Público ha dejado claro que no quiere escarbar en la época anterior a Esteban, pues esta línea de investigación sobre el supuesto espionaje en 2018 «carece de todo fundamento» y supondría una «investigación prospectiva» prohibida por la ley.

El magistrado barcelonés, no obstante, no está de acuerdo con esas tesis y, según diversas fuentes, quiere encargar un informe pericial a los Mossos d'Esquadra para corroborar si, como concluye el dictamen de un laboratorio privado encargado por el ahora presidente autonómico, su móvil fue infectado en 2018 sin el aval preceptivo del alto tribunal.

La operación de espionaje al independentismo fue reconocida el 5 de mayo del 2022 en la comisión de secretos oficiales del Congreso por la propia Paz Esteban, quien aseguró, no obstante, que esos 18 pinchazos siempre fueron con autorización del Tribunal Supremo. La exdirectora negó, sin embargo, que lo servicios secretos estuvieran detrás de la infección de los smartphones de otros 43 políticos independentistas -41 catalanes y 2 vascos- que fueron atacados a través del malware israelí, según el análisis de Citizen Lab, el centro canadiense que reveló el espionaje al secesionismo catalán. Esteban fue fulminada el 11 de mayo de ese mismo año, menos de una semana después de desvelar ante los diputados este operativo.