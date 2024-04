IU abre una crisis en Sumar al verse relegado en las listas de las europeas

Manu Pineda, eurodiputado de Podemos EUROPA PRESS

La configuración de la lista de Sumar para las elecciones europeas del 9 de junio ha supuesto el enésimo ejercicio de equilibrismo político para Yolanda Díaz. La líder gallega, reacia a celebrar primarias en estos casos, se ha topado con el problema de siempre: muchos partidos y pocos huecos disponibles en primera fila. Las negociaciones no han estado exentas de malestar entre varias de las organizaciones que forman parte de la coalición magenta, especialmente de Izquierda Unida (IU), que ayer convocó de urgencia a su dirección para darse de plazo hasta finales de abril y debatir si concurre o no junto al partido de la vicepresidenta segunda. Todo después de haber visto a su candidato, el actual eurodiputado Manu Pineda, resignado a un cuarto puesto por detrás del que ocuparán Estrella Galán, hasta ahora directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), seleccionada como cabeza de lista por la propia Díaz; el exdiputado Jaume Asens, que ocupará el segundo puesto en representación de la cuota de los comunes; y un tercer lugar reservado a Compromís, que llegó a amenazar con no integrarse en la plancha de los magentas si no se les otorgaba lo que pedían, pero han acabado en un lugar de mayor privilegio.

Los puestos 4 y 8

Fuentes de la dirección de IU han explicado que la propuesta que les ha planteado Sumar se limita a ofrecerles los puestos 4 y 8 en la lista a los comicios del 9J, pero no aporta ni cómo se va a hacer la campaña, qué porcentaje tiene cada organización en la coalición electoral, ni cómo se concretarán los espacios publicitarios. Por ello, piden a los magentas tener toda la información antes de tomar una decisión, que también debatirán con los territorios junto a cómo está progresando la «izquierda transformadora».

Las últimas encuestas, que sitúan la intención de voto de Sumar a la baja, ha generado cierto nerviosismo entre estas organizaciones. Por ahora, confían en que los cuatro primeros puestos de la lista electoral a las europeas sean de salida, es decir, que obtengan representación en la Cámara de Estasburgo, y que el quinto pueda bailar dependiendo del resultado. Nada está escrito y enfrente tendrán a sus antiguos aliados de Podemos —hoy en el Grupo Mixto—, con una lista engrasada desde principios de año que comanda Irene Montero. De hecho, Más Madrid, una de las organizaciones más fieles a la vicepresidenta segunda, ha asumido su quinta plaza como un ejercicio de «responsabilidad política», aunque no oculta que esperaba una mejor posición.