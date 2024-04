Ayuso: «La próxima vez que me busque una pareja será una monja de clausura finlandesa»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha sometido como cada jueves en la Asamblea a una sesión de control en la que la oposición le ha reprochado su relación con Alberto González Amador, que además de su pareja es un empresario imputado por fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. Así, la líder de Más Madrid en la cámara regional, Manuela Bergerot, se ha referido a que «no es lo mismo ser la abogada de un defraudador que hacer de presidenta». «Señora Ayuso, ya sabemos que no tiene nada que ver Quirón Salud con Quirón Prevención. Igual que no tiene nada que ver el piso de abajo con el ático de arriba, aunque se parezcan y estén muy cerca», se ha expresado en la cámara, haciendo una mención velada a las adjudicaciones de la Comunidad a Quirón, entidad que duplicó el importe de sus contratos con la Administración madrileña desde que Ayuso es novia de Alberto González Amador, consultor en esa misma empresa. Bergerot ha pedido a Díaz Ayuso «hacer de presidenta» y no de «abogada de un defraudador». Desde Más Madrid recalcan la necesidad de una sanidad por encima de los intereses económicos y solicita a la Comunidad que «nadie se lleve comisiones» para que los sanitarios tengan «condiciones dignas».

El PSOE citará a Ayuso, Illa y Armengol a testificar en la comisión de las mascarillas en el Congreso La Voz

En su réplica, la presidenta popular de la Comunidad de Madrid, ha echado mano de la sátira, indicando que« la próxima vez» que se busque una pareja pedirá «consulta». «No sé si tendré que buscar una monja de clausura finlandesa, a ver si no me buscan una trama de alguna manera», ha ironizado ante los miembros de la Asamblea. Ha querido recordar también que hay partidos que «quieren difamar» contra Quirón, cuando es la misma empresa que mantiene «contratos con ministerios como Transportes o Interior, Patrimonio Nacional, País Vasco y Cataluña». Finalmente ha añadido que esta empresa también tiene relación «con el máster de Begoña (Gómez)», mujer del presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez.