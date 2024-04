Puigdemont anuncia su regreso en junio y amenaza con retirar el apoyo al PSOE

El candidato de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el sábado pasado en un acto en Elna, en el sur de Francia David Borrat | EFE

Carles Puigdemont volverá a Cataluña sí o sí, gane o pierda las elecciones del 12 de mayo. El expresidente de la Generalitat estará presente en el debate de investidura en el Parlamento en junio, aunque ayer desveló que dejará la primera línea de la política si se queda fuera del palacio de la Generalitat, una estrategia del todo o nada con la que espera galvanizar el voto independentista en torno a su figura.

En la primera entrevista desde que anunció su candidatura, desde Perpiñán, el líder de Junts remarcó que se presenta para culminar lo que inició en el año 2017, y lanzó una seria advertencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Tendría muy poco sentido que nosotros diéramos apoyo a un Gobierno en Madrid cuando su franquicia en Cataluña intenta poner palos en las ruedas a lo que quiere una mayoría de catalanes», señaló Puigdemont, que amenazó con retirar su apoyo al PSOE si los socialistas osan replicar la operación Barcelona para hacerse con la Generalitat.

Hace un año, el PSC de Jaume Collboni arrebató la alcaldía a Xavier Trias con los votos del PP, algo que el candidato posconvergente no está dispuesto a tolerar en el Ejecutivo catalán, forzando el fin de la legislatura si es necesario. «Si el PSC quiere hacerlo, allá con su responsabilidad. La negociación con el PSOE la hacemos directamente y sabemos dónde la tenemos», advirtió en los micrófonos de Rac1.

Puigdemont evitó las referencias explícitas a Pere Aragonès, a quien orilló a propósito, en un intento de mostrarse ante su audiencia como el valor que mejor representa la esencia del independentismo. En cambio, no paró de buscar el cuerpo a cuerpo con Salvador Illa, al que ve como un candidato rendido al PSOE. «No buscaré un pacto con el PSC. No tengo otra alternativa. No hay un tripartito con partidos del 155 o partidos españoles», valoró respecto a una posible reedición del tripartito de socialistas y republicanos, con el concurso de los comunes. También evitó aclarar si aceptaría los eventuales votos de Aliança Catalana, el partido independentista de extrema derecha, antes de subrayar que en el Parlamento europeo ha visto «a diputados del PSC votando con Vox» en temas relativos a su inmunidad.

Sobre su retirada de la política activa si pierde, sea cierto o se trate de un farol, se mostró contundente. «No puedo hacer política activa si no tengo la responsabilidad de la Presidencia, tendría poco sentido volver al Parlamento para controlar a otro presidente», aseguró. Tampoco contempla «calentar una silla» en el Senado, ni acabar en el consejo de administración de una gran empresa. En cualquier caso, su intención es participar en el debate de investidura en el Parlamento, y volver a dormir en su casa de San Julián de Ramis (Gerona), después de seis años y medio en Bélgica. De la citación del Tribunal Supremo en junio por el caso Tsunami, afirmó estar «absolutamente convencido» de que quedará en «papel mojado» cuando entre en vigor la ley de amnistía en mayo.

«Jugar al dominó en la cárcel»

Desde el Gobierno de Sánchez, su portavoz, Pilar Alegría, manifestó el «máximo respeto» a la decisión del candidato de Junts, una postura «personal» que el Ejecutivo no entra a juzgar.

En el Congreso, el socialista Patxi López encajó el órdago del expresidente de la Generalitat con sorna. «Puigdemont abandonará la política porque Salvador Illa va a ser president», se jactó el portavoz parlamentario. «Debería sentarse ante la Justicia y rendir cuentas», apuntó a su vez el popular Miguel Tellado. «Es su decisión», se limitó a comentar la diputada de los comunes Aína Vidal. Para la portavoz de Vox, Pepa Millán, es «maravilloso que deje la política porque lo que tiene que hacer es jugar al dominó en el patio de la cárcel».