Ayuso afirma que las informaciones sobre el piso su pareja son falsas: «Es para morirse de risa»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en el municipio madrileño de Alcobendas. Daniel Gonzalez | EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado de falsas las informaciones publicadas en algunos medios sobre el piso de su pareja sentimental, Alberto González Amador, al que ha definido como un «ciudadano particular» al que no se respeta «su presunción de inocencia».

«Ático de lujo. Es para morirse de la risa con ustedes», ha ironizado Díaz Ayuso en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno y al ser preguntada por el piso en el que residen, para cargar contra las publicaciones sobre su pareja, a quien los medios «señalan todos los días».

Según ha publicado eldiario.es, el ático en el que viven Ayuso y su pareja está a nombre de la sociedad Babia Capital SL, cuyo principal propietario es Jorge Carlos Pablos Alonso, un empresario hostelero conectado a su vez con un directivo de Quirón relacionado con González Amador.

Díaz Ayuso ha reiterado que ella no tiene «vivienda alguna por más que lo intenten» ni pagada con dinero público, como tampoco su novio, y ha subrayado que es «una política normal que no cuesta ni un euro a los ciudadanos». «Me pago mis aviones, vacaciones, comidas particulares, tengo el sueldo congelado, el único del país que está congelado desde el 2008, que no ha enchufado a un familiar ni ha puesto a nadie en la administración», ha relatado.

Frente a esto, ha continuado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «tiene varios Falcon, le pagamos la vivienda, palacios de vacaciones, limpieza, comida, gastos, obras de mejora en todas sus instalaciones, la vivienda a 14 ministros», y ha instado a preguntar a los ministros y altos cargos del Gobierno dónde viven.

«¿Han abierto inspecciones a las parejas de los 22 ministros, cómo son sus casas, cómo son sus cuentas, sus negocios, qué han hecho en el pasado, cómo se conocieron, cuándo se dieron la mano por primera vez?», ha criticado Díaz Ayuso.

Y ha apuntado que el objetivo de las informaciones sobre su pareja, que está siendo investigado en un procedimiento judicial por fraude fiscal y por falsificar facturas, es hacerle «daño político» a ella.