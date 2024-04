«¡Haz la cola!», espeta una mujer a Zaplana cuando intentaba colarse en los juzgados

Una mujer recrimina al exministro Eduardo Zaplana que pretenda colarse en la Ciudad de la Justicia antes que ella Biel Aliño | EFE

El exministro y expresident de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, era citado hoy en la Ciudad de la Justicia de Valencia por la audiencia provincial para declarar como investigado en el caso Erial, acusado de ser el máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales en concesiones realizadas a estaciones de ITV y parques eólicos. El supuesto cobre irregular que se investiga está cifrado en más de 20 millones de euros.

En su precipitada entrada a los juzgados este martes, rodeado de un mar de cámaras y periodistas, se mostraba dispuesto a colaborar en la causa: «Hoy comienza el juicio y sí voy a declarar». Pero quien no parecía tan dispuesta a facilitarle el acceso era una mujer con la que coincidía en los accesos a la misma hora y que había llegado antes que él a la puerta. «No, no, no, ni te acerques, que haga la cola», le dice a medida que se aproxima a la puerta.

Su indignación crecería por momentos, ya que aunque Zaplana no hizo comentario alguno, tampoco se movería del sitio. «!Haz la cola!, que yo estoy aquí temprano, ¡haz la cola!», espeta al político popular que fue ministro con José María Aznar. «A las 9.30 yo tengo cita y viene este hombre con la cara dura aquí con las cámaras, ¡háganme fotos a mí también!» gritaba a los guardias civiles que custodiaban el paso a los tribunales.

La defensa de sus derechos ciudadanos no evitó que finalmente facilitaran la entrada al expolítico por delante de ella. «Hombre, descarao que eres», acaba lamentando. Durante esta mañana otra persona ha coreado insistentemente la proclama «¿dónde está el dinero de los valencianos?» portando además una pancarta.

La Fiscalía cifra el desfalco en más de 20 millones

El ministerio fiscal pide para Eduardo Zaplana 19 años de prisión por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa. Le reclama además multas por valor de 40 millones de euros, cifrando en 20,6 millones el dinero obtenido a través de la trama delictiva, que se servía de sociedades creadas en el extranjero para recibir sobornos por las adjudicaciones irregulares de ITV y parques eólicos. 6,7 millones fueron ya decomisados en cuentas radicadas en Suiza.

Zaplana niega su relación con los procesados en el caso Erial

Quien estuvo al frente del Gobierno valenciano entre 1995 y 2002 ha negado su participación en los negocios fraudulentos investigados, asegurando que no ha mantenido relación comercial con alguno de los otros 14 procesados en esta causa.

También ha asegurado que no conoce, más que por haber leído el sumario del caso Erial, ninguna de las empresas a través de las cuales se canalizaron supuestamente los sobornos o mediante las cuales repatrió, siempre según los investigadores, los capitales de los que disfrutaba en el extranjero.

Ha negado tajantemente también cualquier relación con los documentos que se intervinieron en su despacho, en los que aparecen el nombre de varias de estas sociedades. «Ni los he visto ni es posible que hayan estado en mi poder jamás», ha explicado.