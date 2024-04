Puigdemont señala a Aragonès y le acusa de dilapidar la mayoría independentista

Puigdemont, al fondo, en el acto celebrado en la localidad francesa de Elna Glòria Sánchez | EUROPAPRESS

Primera demostración de fuerza de Carles Puigdemont con la vista puesta en las elecciones del 12 de mayo. De nuevo en Elna, en la denominada Cataluña norte, muy cerca de su nuevo cuartel general en el Vallespir francés, el expresidente catalán reunió a más de 2.000 fieles para arropar a los miembros de su candidatura, con la que espera rehacer la mayoría independentista rota en la pasada legislatura por las refriegas con Esquerra y la CUP. El líder de Junts no desaprovechó la ocasión para lanzar el mayor órdago al actual presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, al que acusó de dilapidar la mayoría independentista, además de carecer de rumbo y liderazgo. «La gente prefiere un presidente capaz de plantarse ante un Gobierno español para defender Cataluña», aseguró ante los vítores de los suyos.

En su primer mitin convencional sin pantallas de por medio, Puigdemont señaló en las Antiguas Escuelas de Elna que «hace falta firmeza y coraje para saber plantarse. Lo hemos demostrado en Madrid con la amnistía, cuando Junts dice no es que no. Quien mejor lo ha entendido es el Gobierno español». Aunque las mayores descalificaciones fueron para Aragonès, que para el candidato posconvergente «ha perdido el norte y no tiene liderazgo». En este sentido, defendió con vehemencia la salida de su formación del Gobierno catalán. Pese a admitir que fue una «decisión difícil», cargó contra ERC por «haber malbaratado» la mayoría independentista obtenida en el 2021. «Nosotros tenemos la responsabilidad de remontarla», espetó ante un auditorio entregado.

Respecto a los nombres que forman sus listas, Puigdemont defendió que «ni uno de estos candidatos ha venido a calentar la silla o a ser un gestor». Como número dos por Barcelona destaca la empresaria Anna Navarro, afincada en EE.UU., seguida del exconsejero Josep Rull y la presidenta del Parlamento, Anna Erra, en la cuarta posición.

Antes del acto se emitió un vídeo en el que, lejos de las imágenes del 1-O, que solían ser las primeras en los actos de Junts, aparece Puigdemont aprobando los presupuestos del 2017, o en los atentados de la Rambla y Cambrils. Con ello, los posconvergentes quieren salir al paso de las críticas de socialistas y republicanos, que los acusan de presentar una lista personalista, centrada en el retorno de Puigdemont y el procés.

Desde Sitges, el presidente Pere Aragonès ofreció ayer a sus dos principales oponentes la posibilidad de celebrar un debate a tres en el extranjero. O a dos, dada la negativa de Salvador Illa a salir de España para debatir con Carles Puigdemont, ahora en territorio francés. El líder de Junts ha dejado su residencia belga de Waterloo para trasladarse al Vallespir, en el departamento de los Pirineos Orientales, desde donde pilotará la campaña electoral y su esperado regreso a Cataluña. Su intención, aseguran desde el partido, es volver a Cataluña coincidiendo con el debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat.