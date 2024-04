El PSOE insiste en que solo apoyará en el País Vasco al PNV y excluye a Bildu

Pedro Sánchez se estrenó este sábado en la campaña vasca con un acto en Vitoria Iñaki Berasaluce | EUROPAPRESS

No hay ningún riesgo de desestabilización para el Gobierno. Pedro Sánchez asume que, a diferencia de lo que puede suceder tras las catalanas del 12 de mayo con Junts o ERC, tanto el PNV como EH Bildu seguirán dándole apoyo en el Congreso con independencia del resultado de las elecciones que el País Vasco celebra el próximo día 21. Los socialistas tienen razones para descartar ‘represalias' de la izquierda aberzale si no permiten que Pello Otxandiano, su modoso candidato, se alce con la Lehendakaritza pese a desbancar, como podría ocurrir, al PNV de la primera posición. La formación liderada por Arnaldo Otegi no tiene prisa por tocar poder. «Paciencia estratégica» es su consigna.

La tranquilidad de no recibir presiones por un flanco tan sensible permitió al jefe del Ejecutivo anticipar una vez más con rotundidad, el pasado martes, que pase lo que pase su partido, llave para el triunfo de una u otra investidura, reeditará tras las elecciones su alianza con el PNV, con quien gobierna en coalición. Es un mensaje de doble faz con el que puede, por un lado, neutralizar parcialmente las críticas del PP por sus lazos con el independentismo y, por el otro, adormecer el debate abierto en el PSOE tras el éxito (insuficiente) del BNG en las elecciones gallegas del 18 de febrero y el descalabro del PsdeG; el de si Sánchez se mantiene en el poder a costa de forjar alianzas que están debilitando la estructura territorial del partido. De momento, la idea funciona. Las aguas están tranquilas, a pesar de que Eneko Andueza no termina de despegar en las encuestas.

La gran batalla de este 21A se jugará sobre todo en Álava y desde Álava, Andueza quiso este sábado lanzar un aviso a navegantes para intentar despejar las muchas dudas que albergan sectores del PNV sobre la actitud socialista respecto a la izquierda abertzale después de lo ocurrido en el Ayuntamiento de Pamplona. El candidato del PNV, Imanol Pradales, viene repitiendo que cuidado, que Sánchez es «un hombre que cambia de opinión», así que «como Santo Tomás, ver para creer». «Presidente: ¿se lo vuelves a decir tú o se lo digo yo? Se lo vuelvo a repetir: nosotros no vamos a pactar con Bildu», zanjó ayer el candidato socialista. Sánchez, que el sábado se estrenó en la campaña electoral en el País Vasco, pasó de puntillas sobre el tema y dejó que Andueza se convirtiese en la voz del partido sobre los posibles pactos poselectorales en el País Vasco. Si aprovechó su paso por Vitoria para cargar contra «la crispación» que generan PP y Vox y censurar las leyes «antimemoria y de la discordia» que ambas formaciones han impulsado allá donde cogobiernan.

El PP critica que se exija el euskera «por encima de lo que la sociedad puede dar»

El candidato a lendakari del PP vasco, Javier de Andrés, defendió este sábado el impulso del euskera, pero de una forma equilibrada y sin exigencias que «excluyen» a una parte importante de la sociedad. «Las políticas implementadas por el PNV y el PSE están marginando a una parte de la sociedad y expulsando mucho talento que podrían tener un papel muy importante en Euskadi, y también dentro de la administración pública», afirmó. «Se están reclamando unos conocimientos por encima de lo que la sociedad puede dar y eso excluye a una parte importante de los vascos», denunció en un acto de campaña en San Sebastián.

Para el aspirante popular, este problema está haciendo mella en los servicios sanitarios públicos del País Vasco. «En el conjunto de España existe un problema porque no existen suficientes profesionales sanitarios para prestar el servicio. Pues si aquí le añadimos un filtro extra y muy poca gente puede acreditar un perfil lingüístico, se buscan alternativas fuera de Euskadi», expuso. «Eso empobrece a nuestra sociedad», criticó De Andrés antes de recordar que «el 44 % de la administración vasca» está compuesto por personal eventual por culpa de estos requisitos.