Sánchez se muestra dispuesto a acudir a la comisión del caso Koldo en el Senado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó ayer el laboratorio forense de Cuelgamuros. REUTERS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice estar dispuesto a comparecer en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo porque, según afirma, no tiene ningún problema en rendir cuentas donde haga falta. Durante una conversación informal con los periodistas que cubrían su gira por Oriente Próximo, Sánchez se mostró dispuesto a comparecer si el PP le cita finalmente. Los populares no han decidido todavía si llamarán o no al presidente del Gobierno, aunque el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, aseguró que le citarán si antes no da explicaciones. Sánchez aseguró que se trata del juego democrático y por ello no pondría objeción alguna a comparecer en esa comisión.

Núñez Feijoo recriminó al PSOE que «ponga el ventilador» para «no hablar de las investigaciones judiciales» e intentar trasladar que todos los políticos «son iguales». Algo que rechazó de plano. «Yo digo que no. Que los políticos decentes y honestos se preocupan de los problemas reales de la gente», dijo Feijoo.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, se mostró también dispuesto a acudir a la comisión de investigación para dar «todas las explicaciones» que se le pidan sobre su gestión como ministro de Sanidad durante la pandemia de coronavirus. «Es una comisión de investigación y si me piden que vaya, iré», afirmó.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, retó a Sánchez a explicar las actuaciones de su mujer, Begoña Gómez, «si no tiene nada que ocultar» y le exigió que deje de «escurrir el bulto» y de «esquivar a los medios» para evitar aclarar la situación.

La ministra Elma Saiz será citada

Tellado dijo que no es partidario de llamar a Gómez porque no es su «estilo» e insistió en que quien debe dar explicaciones es Sánchez. «Ha quedado acreditado que empresas vinculadas a la esposa del presidente del Gobierno se han beneficiado de ayudas directas del propio Gobierno, aprobadas en Consejo de Ministros y con el voto favorable del propio presidente del Gobierno», sostuvo Tellado.

El portavoz del PP advirtió de que «quien ha podido cometer delitos es el presidente del Gobierno», aludiendo a un posible delito de tráfico de influencias y de conflicto de intereses. Preguntado sobre si pedirán la comparecencia de Sánchez, dijo que hay de plazo hasta el lunes para presentar el listado de comparecientes y «desde luego el presidente del Gobierno tiene que dar muchas explicaciones» porque, en su opinión, este «no es el caso Koldo» sino «el caso PSOE»

Quien sí deberá comparecer ante la comisión es la ministra de Migraciones, Elma Saiz, ya que UPN tiene previsto citarla por su etapa de consejera de Economía y Hacienda del Gobierno Foral, y por «una compra de mascarillas más que cuestionada».

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, criticó a Feijoo por su política de «muerte civil de familiares» de Pedro Sánchez, y calificó de «deleznable» el comportamiento del jefe de la oposición.

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, señaló que su formación no contempla por ahora llamar a comparecer al presidente Pedro Sánchez, el exministro Salvador Illa o el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo.

En medio de la polémica, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, admitió que el miércoles se reunió Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, horas después de que González Amador se querellase contra Fiscalía por revelación de secretos en la investigación de los delitos de fraude fiscal a los que se enfrenta.