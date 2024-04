La triste historia de Matías: «Perdí mi casa por el volcán de La Palma y mi coche se cayó del ferry el sábado»

El coche de Matías en el agua mientras en el interior del ferry el pasaje asiste atónito a la escena

El vídeo se ha popularizado en las redes sociales en los últimos días. Desde una embarcación se graba un coche hundiéndose en el océano. Al fondo, un ferry, del que parece haberse caído. «Ese es el nuestro», se escucha en otro grabado desde el propio barco, de la compañía Fred Olsen Express, que cubría el trayecto entre La Gomera y Tenerife el pasado sábado. «Bueno, se ha caído un coche nada más salir del dique de San Sebastián de La Gomera», detalla otro usuario del transporte en la red social X (antes Twitter).

Un coche se cae de un ferry que iba de La Gomera a Tenerife. pic.twitter.com/w1h9tb75H8 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) March 31, 2024

Hoy sabemos que el dueño del vehículo se llama Matías y para él y su familia, las vacaciones de Pascua acabaron de la peor manera. Entrevistado por COPE Canarias, dio todos los detalles de lo sucedido. «Como soy viajero frecuente, viajo en Clase Oro y te aparcan el coche cerca de salida. Yo giré la rueda y puse el freno de mano, como hacemos siempre. Salí del vehículo y subí arriba. Cuando el barco sale de la escollera del puerto, viene un golpe de mar y veo el coche flotando en el agua. Me quedé en shock», explicó en antena. Al parecer, según informan varios medios insulares, en 2022 en un ferry de esa misma compañía ocurrió un suceso similar, también en la denominada zona premium del aparcamiento a bordo. «Era muy grande y de edición limitada, era mi coche, no había duda», continuó relatando sobre la pérdida del automóvil, un 4x4. Afortunadamente, no viajaba con sus perros: «los había dejado en La Palma, de haberlos tenido habría saltado al agua, aunque fuese un error, porque hubiese muerto triturado por la hélice del barco».

El sábado se cayó un coche de un ferry Fred. Olsen Express de los que van de La Gomera a Tenerife.



Cómo puede ser esto, el coche no llevaba el freno de mano puesto ni calzos y la la rampa de ferry se abrió?🤔pic.twitter.com/zFAuuokzxYpic.twitter.com/s9jS5afVGk — gUalTrApA ⚖️🇪🇸𝕏 (@gualtrapa) April 1, 2024

Pese a todo, exime a la naviera de lo ocurrido, dado que «el mar estaba muy malo». «Vino una ola de frente, a eso hay que sumarle seguramente un error humano, son cosas que pasan», contó a la emisora de radio.

Ya había perdido su casa en 2021 por el volcán de La Palma

La mala suerte parece llevar instalada un tiempo en la familia de Matías. En 2021, la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma ya les hizo perder su vivienda, que quedó sepultada por la lava. Pese a todo, no pierde el sentido del humor: «Ahora tengo una casa bajo la lava y un coche bajo el mar; menos la lotería me toca todo».

Este miércoles tiene una reunión con la operadora marítima para ver qué tipo de compensación le ofrecen por la pérdida de su vehículo.