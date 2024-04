ERC plantea un referendo: «¿Queréis que Cataluña sea un Estado independiente?»

Los republicanos se han lanzado a la carrera electoral del 12M con todo el petate separatista sobre la espalda. El presidente de la Generalitat y candidato de ERC, Pere Aragonès, propuso ayer un referendo de autodeterminación pactado, binario, sin cuórum, ni efectos automáticos que haga una pregunta clara y comprensible: «¿Queréis que Cataluña sea un Estado independiente?». Esta sería la vía óptima para organizar la consulta, según un informe de 37 páginas, elaborado por el Instituto de Estudios de Autogobierno, y que le entregó su director, Joan Ridao. Las conclusiones principales del texto son dos: «Votar sobre la independencia es posible en el actual marco legislativo y solo es cuestión de voluntad política».

En una comparecencia informativa —el PP catalán ya denunció su presunto partidismo ante la Junta Electoral provincial—, celebrada este martes en el palacio de Centelles de Barcelona, Aragonès apuntó como «instrumento jurídico concreto» para llevar a cabo la consulta el artículo 92 de la Constitución, que establece que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referendo consultivo de todos los ciudadanos» y que este «será convocado por el rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados». El documento plantea también otras vías, como reformar la Ley Orgánica 2/1980, que regula las modalidades de referendo, o el artículo 150.2 de la carta magna, sobre la delegación de funciones estatales a las comunidades. De este modo, concluye que la base legal debe acudir al ordenamiento jurídico estatal y a no a leyes autonómicas, que serían anuladas por el Tribunal Constitucional.

A poco más de un mes para los comicios catalanes, el candidato republicano enunció las características que debe cumplir el referendo, según este informe, que no dejará «guardado en un cajón», indicó, sino que lo pondrá a disposición del Parlamento y el Ejecutivo resultantes del 12M. La consulta debe ser pactada, no unilateral, sostuvo. Así, recordó la falta de «plenas garantías» de los referendos ilegales celebrados el 9 de noviembre del 2014 y el 1 de octubre del 2017, y señaló que fue el acuerdo lo que permitió las consultas en Quebec y Escocia.

Sin participación mínima

Esta consulta binaria —se respondería sí o no— no precisaría de mayorías de participación ni de aprobación. «Establecer un cuórum de aprobación podría generar frustración a los ciudadanos que hubieran votado favorablemente si no se alcanzara el porcentaje mínimo necesario», valora el texto. Sus efectos no serían automáticos. El referendo «no conduciría de forma inmediata a la implementación de sus resultados», sino que, antes de celebrarse, se acordarían con el Estado los pasos a seguir en caso de ganar el sí.

El documento no apuesta por una consulta vinculante —prohibida por la ley de leyes en cuestiones fundamentales—, sino por una que solo abra las puertas a la negociación, ya que «ningún precepto de la Constitución se opone, de forma expresa y literal, a la celebración de una consulta refrendaria en la que se pueda captar cuál es el posicionamiento de la ciudadanía». Aunque el texto no ve contrario a la doctrina constitucional que solo los catalanes mayores de 18 años participen en el referendo, tampoco descarta que este se complemente con otro de ámbito estatal.

La propuesta de esta consulta, para la que el republicano no puso fecha límite, fue rechazada de plano por la portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría. «No y no compartimos en absoluto esa posición [...], nuestra posición es clara, es radicalmente contraria, es convivencia, es reencuentro y seguir avanzando», recalcó la socialista, que se mostró convencida de que la consulta «no la quiere la mayoría de la sociedad catalana».