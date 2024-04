El PP rechaza el ultimátum de Sánchez para renovar el Poder Judicial antes de fin de mes

En primer plano, de izquierda a derecha, Cuca Gamarra, secretaria general del PP, Alberto Núñez Feijoo, presidente del partido, y Elías Bendodo, vicesecretario de política autonómica. Este martes se produjo una reunión de la junta directiva de la formación. Marta Fernández Jara | EUROPAPRESS

El desacuerdo de PP y PSOE sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vive su enésimo capítulo. Pedro Sánchez advirtió a los populares que debe estar renovado antes de final de mes «sí o sí», según dijo en una conversación informal con varios periodistas. Una suerte de ultimátum al que el portavoz en el Congreso del PP, Miguel Tellado, respondió en TVE con una comparativa que indignó al PSOE: «Yo creo que el presidente del Gobierno no está en condiciones de poner ultimátums. Los que ponían ultimátums son sus socios de Gobierno, que ponían ultimátums y luego asesinaban a políticos del PP». Su homólogo del PSOE, Patxi López, afirmó que las palabras de Tellado son una «ofensiva vomitiva a las víctimas de terrorismo» y Pilar Alegría, ministra portavoz, consideró «absolutamente indigno» el argumento del político gallego.

Sánchez reiteró que la renovación del CGPJ es un mandato legal —lo recoge la Ley Orgánica 6/1985— y que lleva más de cinco años caducado. Por ello, el jefe del Ejecutivo desacredita al PP para dar lecciones de constitucionalismo.

Félix Bolaños, ministro de Justicia, y Esteban González Pons, vicesecretario de acción institucional del PP, se han reunido en tres ocasiones para abordar este asunto. Todas ellas con la mediación, a petición de los populares, del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. El plazo inicial que marcó el político belga era de dos meses y acababa el pasado día 31. Este período se amplía hasta el final de abril, pero lo haría sin Reynders a partir del día 25, ya que tiene previsto iniciar una excedencia para presentarse al Consejo de Europa. Bolaños invitó al PP a aprovechar el tiempo de descuento de este particular partido empatado sin goles: «Ese es nuestro plan A, el de llegar a un acuerdo».

Vicente Guilarte, presidente interino del CGPJ, permanece atento al estancamiento de las negociaciones. El 21 de febrero, él dio su particular ultimátum: «Estaré a la espera de que se produzca ese acuerdo y si no se produce hay personas más cualificadas que yo para ocupar este cargo». El magistrado vasco es el tercer presidente del CGPJ que ejerce en funciones desde la última renovación, en el 2013. Una eventual salida de Guilarte no trastocaría la mayoría actual de vocales conservadores.

El Consejo de RTVE

Pedro Sánchez, en la citada conversación informal, aludió a que la negociación para renovar el CGPJ debe ser el preludio de las conversaciones para hacer lo propio con el Consejo de Administración de RTVE. Concepción Cascajosa fue nombrada por el Consejo el 27 de marzo entre críticas del PP. Este mismo martes, Tellado recordó que Cascajosa «se siente orgullosa de defender los valores socialistas». Desde el pasado lunes, cinco consejeros tienen el mandato caducado: tres elegidos por el PP (Jenaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio), uno del PSOE (Ramón Colom) y otro del PNV (Juan José Baños). Según marca la Ley 17/2006, el Congreso elige a ocho miembros del Consejo y el Senado a cuatro.