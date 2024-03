Aragonès saca pecho por la gestión de ERC en la Generalitat y critica a Illa y Puigdemont

El presidente de la Generalitat de Cataluña y candidato de ERC a las elecciones autonómicas, Pere Aragonès. Lorena Sopêna | EUROPAPRESS

A las puertas de la campaña electoral, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acusó a sus oponentes socialistas y posconvergentes de hablar más de sus cabezas de lista que de propuestas de gobierno. En una entrevista en el diario Ara, Aragonès sacó pecho por la gestión de ERC al frente de la Generalitat y los compromisos arrancados a Pedro Sánchez, como el traspaso de Cercanías y del ingreso mínimo vital. «Tenemos una ventana de oportunidad durante un tiempo, y quizás se cerrará. Lo tenemos que aprovechar», aseguró el presidente catalán y candidato a la reelección. Aragonès se mostró convencido de que «quien puede aprovechar mejor esta oportunidad no es Salvador Illa, que estará al servicio de las necesidades del PSOE, ni Puigdemont, que hace diez meses decía que negociar era traicionar al país». El candidato republicano evitó pronunciarse sobre su postura ante una eventual investidura de Puigdemont, si Junts queda por delante. «Nos presentamos para ganar. Me gustaría hablar del proyecto, no de nuestro futuro político o personal», aseveró Aragonès.

Para el candidato socialista, Salvador Illa, los independentistas «deben pasar a la oposición para superar el procés». En una entrevista en El País, el primer secretario del PSC apuntó que «la forma de superar el procés es con el PP en la oposición en España, y Junts y ERC en la oposición en Cataluña», y les propuso un pacto para «vetar el paso de la extrema derecha» de Vox y Aliança Catalana. Respecto a la posibilidad de que los intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasen por encima de los del PSC, Illa sentenció que «las decisiones que afectan a la política catalana las toma el PSC».

La condición del PP

Por su parte, el candidato popular, Alejandro Fernández, solo hablará con Illa «si el PSOE rompe con el separatismo». Según el líder del PP catalán, «la única posibilidad de poder establecer un diálogo es que rompieran todos sus acuerdos con el separatismo en los ayuntamientos, en las diputaciones y, por supuesto, el acuerdo que tienen con Pedro Sánchez». Desde los comunes, la candidata Jéssica Albiach criticó que la propuesta de financiación singular de Aragonès «se coge con pinzas», y Carlos Carrizosa (Cs) se reivindicó como el único candidato constitucionalista «no impuesto desde Madrid».

En materia de sondeos, el de Electomanía para Crónica Global otorga una clara victoria a los socialistas, que obtendrían 38 escaños y el 27 % de los votos. Por detrás se sitúa Junts, con 33 diputados y una intención de voto del 21 %, seguida de ERC, que reduciría su presencia en la Cámara catalana hasta los 28 asientos, cinco menos que en el 2021. Estas cifras convertirían el Parlamento en ingobernable, con posible repetición electoral a final de año. Solo habría dos opciones para alcanzar la mayoría: o un tripartito PSC, ERC y Comunes; o un nuevo pacto independentista con Puigdemont al frente más ERC y la CUP. Ambas opciones se antojan extremadamente complicadas dadas las dinámicas partidistas actuales.