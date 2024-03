Feijoo llama a concentrar el voto constitucionalista en Cataluña

Alejandro Fernández, sentado a la izquierda, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante un acto de la junta autonómica del PP de Cataluña David Zorrakino | EUROPAPRESS

Dos semanas ha necesitado Alberto Núñez Feijoo para confirmar a Alejandro Fernández como cabeza de lista del PP para las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Una candidatura que este miércoles defendió a capa y espada en Barcelona como única opción para frenar el procés y al sanchismo y para solventar los problemas reales de la gente. El líder de los populares tiene claro que la fórmula del éxito en Cataluña pasa por ser el altavoz del constitucionalismo. De ahí que haya llamado a concentrar el voto en torno a las siglas del PP como mejor opción frente a un PSC, que se ha vuelto «indistinguible» de ERC y Junts. «Son las tres patas de un mismo proyecto», advirtió.

El dirigente gallego se trasladó a la Ciudad Condal para asistir a la reunión de la junta directiva autonómica, en la que se ha confirmado el nombre de Fernández candidato y, también, la presidencia del comité de campaña, que estará en las manos de Dolors Montserrat, lo que otorga a Génova el control orgánico de la organización electoral. «Tenemos el mejor candidato, y no tengo dudas de que Alejandro lo es. No porque lo diga yo, que también, sino porque todo el mundo coincide en que lo es. Coinciden a los que les gusta, a los que no les gusta, a los que le critican y a los que le alaban. Hemos acertado plenamente», justificó ante la plana mayor del PP catalán.

Fernández no obvió la tensión que ha acompañado su designación pero quiso dejar claro, como ya le trasladó en privado a su jefe de filas en su reunión del pasado lunes, que su lealtad está con él, sin fisuras. «Ha sido un parto un pelín delicado. El niño ha salido sano y peleón, pero os aseguro -ironizó- que os va a dejar dormir por las noches». Y defendió la unidad interna con la que el PP catalán afronta los comicios, en los que los sondeos les dan una subida de hasta diez escaños.

En su primer acto como candidato oficial, el político de Tarragona calificó de «urgencia nacional» acabar con el procés y con el sanchismo. «Se ha convertido en dos caras de la misma moneda desde el preciso instante en el que Pedro Sánchez optó por resucitar al separatismo cuando agonizaba», remarcó, antes de insistir que en que hará todo lo que esté en su mano para «frenar decadencia» de Cataluña y frenar el «proyecto de ruptura de Sánchez». Aunque, admitió, «no será sencillo».

El refugio del PP

Feijoo, por su parte, dejó claro que una de las claves que regirán la campaña es que solo el PP es garantía para frenar al secesionismo, con la vista puesta, además, en recuperar el voto de Ciudadanos y superar a Vox. Aseguró que los catalanes «hartos del independentismo que quieren prosperidad solo tiene un refugio seguro» que es su partido. «Agradezcamos a todos los que nos han votado, pero también hablemos con los que han votado a Ciudadanos, que ahora han desembocado en nuestro partido, y con los que votaron a Vox y que quieren un proyecto fuerte, porque lo que quieren los votantes de Vox es que no se incendie Cataluña. Y con los que votaron al PSC y se sienten engañados, porque nosotros no les vamos a engañar», recalcó.

En su discurso, el presidente de los populares insistió en que Pedro Sánchez necesita a Carles Puigdemont «para seguir siendo presidente y Puigdemont necesita a Sánchez para ser presidente de la Generalitat y lo demás son cuentos». Frente a esa relación de dependencia, Feijoo se comprometió como valor refugio del constitucionalismo, desmintiendo así el acercamiento a Junts que le reprochan sus rivales para cuestionar su postura de firmeza ante los soberanistas. «Sabemos cómo acaba esta película, os volverán a mentir, traicionar, abandonar», alertó a los catalanes, a los que instó a «no dejarse engañar» por el PSC ni los partidos independentistas.