Sánchez acusa a Feijoo y Abascal de «embarrar» la legislatura, e ignora a Puigdemont y Aragonès

Sánchez clausuró ayer el congreso extraordinario de los socialistas valencianos Andreu Esteban | EFE

El presidente del Gobierno se mostró ayer convencido de que la crispación y la polarización política son «asimétricas». «Unos atacan y otros somos los atacados, como consecuencia de que la derecha y la ultraderecha no asumen que han perdido las elecciones y van a estar cuatro años más en la oposición», sostuvo Pedro Sánchez este domingo en Benicasim, en el cierre del congreso extraordinario de los socialistas valencianos, que escogieron como nueva líder a Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Su secretario general acusó al PP y a Vox de «embarrar» la legislatura, y aseguró que, si se movilizan y tienen «las cosas claras», serán capaces de «frenar a la derecha y a la extrema derecha», al igual que hicieron en las elecciones generales del 23J.

«Una catarata de insultos»

Sánchez lamentó que los de Feijoo y los de Abascal intenten cubrir su falta de proyecto, dijo, con «ruido y una catarata de insultos» con «un interés claro de desmovilizar a la ciudadanía para que no crea en la política». «Ante los insultos, tenemos que responder con templanza. La mejor respuesta a sus mentiras son nuestras políticas, estar a las cosas, abrir los grandes debates que necesitan los ciudadanos y aplicarlos a través de leyes», reivindicó, antes de defender su gestión. «La oposición lleva seis años amenazando con el apocalipsis», pero España crece cinco veces más que la zona euro; crea cuatro de cada diez empleos que se crean en Europa; las previsiones hoteleras para Semana Santa se disparan a un 85 %; y entre enero y abril se van a recibir a 25 millones de turistas, explicó. Por ello, instó a la oposición a «aprovechar para construir una alternativa y hacer algo más que insultar».

Evita hablar de Cataluña

El jefe del Ejecutivo sigue evitando la confrontación que los candidatos independentistas catalanes buscan de cara a la campaña electoral del 12M. Su estrategia es no engordar las posibilidades del republicano Pere Aragonès, que sigue apareciendo como segundo en las encuestas, y sobre todo de Carles Puigdemont, que el jueves pasado anunció su candidatura con la esperanza de ser investido gracias al olvido penal.

No entrar en el cuerpo a cuerpo pasa por ignorar, como hizo el viernes Sánchez, los mensajes poco conciliadores del expresidente catalán, que dijo en Elna (Francia) que regresaba «para acabar lo que empezó el 1-O», en referencia al referendo ilegal de independencia. Implica también no responder, pese a no contemplarla, a la propuesta de un concierto a la vasca para Cataluña, planteada el miércoles por Aragonès.