ERC revela que ya habla del referendo de autodeterminación con el PSOE

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, en una imagen de archivo TONI ALBIR / EFE

Dicen los republicanos que la discreción es básica para que la negociación sea un éxito, pero hacen lo contrario de lo que predican. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, reveló desde Ginebra (Suiza), adonde huyó de la Justicia hace seis años, que su formación ya está «hablando del referendo [con el PSOE] en esta segunda fase y no dejaremos de hablar del referendo. Pase lo que pase en Cataluña, continuaremos la negociación con el Gobierno para que sea posible». Así lo asegura en una entrevista a El Periódico de Cataluña, en la que reconoce que no volverá a España hasta que se cierre su causa por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic —«un delito que ni he cometido ni cometeré nunca», dice— y anuncia que no estará en las listas de su partido para el 12M «porque no se dan las condiciones para que sea una buena candidata», aunque ya esté haciendo campaña.

Pese a la suspensión de la mesa de diálogo entre socialistas y republicanos hasta después de las europeas del 9 de junio, la política sostiene que negocian «cada semana con el PSOE con la participación de mediadores internacionales. Negocia cada semana casi desde hace cuatro años y no hemos dejado de hacerlo nunca ni en elecciones. Lo que se ha suspendido es la mesa entre gobiernos». Y apunta como «escenario ideal» la unión de las tres mesas de diálogo: la del PSOE y ERC, la de socialistas y Junts, y la de ambos gobiernos. Rovira defiende la prudencia —«si no somos discretos ponemos demasiada presión en la negociación y se convierte en una cuestión demasiada táctica y no acaba dando resultados»—, sobre todo respecto a su plan b en caso de que encalle la ley de amnistía. Niega que esas «opciones y salidas» sean indultos, y añade que «no las explicaremos, no daremos ventaja a los magistrados».

La republicana no cierra la puerta a negociar con Illa y Puigdemont para gobernar Cataluña, pero hace una confesión: «No nos merece demasiada confianza lo que denominamos sociovergencia».

Los independentistas catalanes perderían la mayoría absoluta Antes de que Carles Puigdemont anunciara en Francia su candidatura a las elecciones autonómicas del 12M, los sondeos auguraban una caída de los apoyos al independentismo catalán, que perdería la mayoría absoluta, según los resultados de una encuesta elaborada entre el 16 y el 20 de marzo por Ipsos para La Vanguardia. Así, los socialistas ganarían los comicios catalanes, pasando de 33 a 41 escaños, mientras que JxCat bajaría de 32 a 29 diputados; ERC, de 33 a 26; y la CUP, de 9 a 7 escaños. Illa ganaría, sin poder gobernar También ganarían peso los comunes, subiendo de 8 a 9 asientos. Por lo que respecta al espacio de la derecha, el PP experimentaría un elevado aumento, al pasar de 3 a 15 escaños; Vox pasaría de 11 a 8, mientras que Ciudadanos (Cs) perdería sus 6 diputados y se quedaría en cero. El PSC, que ya ganó en votos las anteriores elecciones del 2021, obtendría un 29,4 % y ganaría esta vez también en escaños, pero quedaría todavía lejos de la mayoría absoluta, situada en 68 escaños, y tampoco podría gobernar con mayoría únicamente apoyado por los comunes. El independentismo bajaría en total 12 escaños y perdería la mayoría absoluta que tenía hasta ahora, al pasar de los 74 diputados actuales a 62. JxCat (Junts) adelantaría a ERC con 3 escaños, aunque la pugna entre estos dos partidos estaría muy apretada por lo que respecta a los porcentajes de votos: posconvergentes, el 17,7 %; y republicanos, el 16,8 %.