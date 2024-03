Sánchez asegura que España «rompe los récords de empleo y la derecha, los de toxicidad»

Sánchez y Fernández Vara, recién intervenido de un tumor estomacal, ayer en el Congreso del PSOE en Extremadura. Carlos Ramos | EUROPAPRESS

Emocionado, agradecido y ataviado con una gorra. Así reapareció ayer en Mérida, tras ser operado de un tumor estomacal, el expresidente de Extremadura (2015-2023) y exsecretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, que reivindicó su «suerte» al haber podido «luchar por las causas justas», y pidió a sus compañeros de partido que no lo homenajeen. «No me propongáis para nada, no quiero calles, no quiero plazas, no quiero premios, no quiero homenajes, no quiero medallas, porque ya las tengo. ¿Sabéis cuáles son mis plazas, mis calles, mis homenajes y mis medallas? Las fotos en la casa de los extremeños», dijo en el XIV Congreso Regional del PSOE en esta comunidad, en el que dio el relevo de su cargo a Miguel Ángel Gallardo, que fue ratificado como nuevo secretario regional.

El acto, en el que Fernández Vara confesó que «uno no se puede despedir de su familia» y calificó el «hoy» como un «regalo», fue inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que destacó su legado y lo definió como «uno de los mejores presidentes de comunidad autónoma de toda España».

El jefe del Ejecutivo defendió que el PSOE «ha desmontado mitos neoliberales» de la derecha y ultraderecha, y señaló que España «va rompiendo todos los récords de empleo» mientras que la derecha «va rompiendo todos los récords de toxicidad en la oposición». De hecho, prometió que el partido y el Gobierno «responderán» a esta internacional ultraderechista, «que ha hecho de la polarización y de la crispación su única estrategia para poder destruir al Gobierno». El secretario general de los socialistas pidió «templanza» para hacer política y «mucha paciencia» para no caer en «provocaciones, insultos y descalificaciones» que buscan «desmovilizar» al electorado progresista.

Una alfombra roja a Waterloo

El vicesecretario de coordinación autonómica del PP, Elías Bendodo, criticó este sábado al Gobierno por ponerle «una alfombra roja» a Carles Puigdemont, que «se puede presentar a las elecciones gracias a que Sánchez le ha hecho una ley de amnistía a su medida», lamentó. «El chantajista nunca se conforma con el primer pago», advirtió el popular.

Vox denuncia a Illa por la compra de mascarillas durante la pandemia

Vox presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra Salvador Illa por la compra de mascarillas por valor de 623 millones de euros durante la pandemia, cuando el socialista estaba al frente del Ministerio de Sanidad. La formación dirigida por Abascal atribuye en un comunicado al entonces ministro «graves irregularidades» en la compra de material sanitario y fundamenta su querella en presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos, tráfico de influencias y fraude.