El candidato Carles Puigdemont pide dinero y esconde sus siglas

El líder de Junts huido a Waterloo quiere esconder las siglas de su formación. Carles Puigdemont apuesta por una campaña electoral presidencialista y transversal, que traspase las barreras partidistas y aglutine a amplios sectores del independentismo. Con este objetivo, su equipo puso en marcha ayer una página web sobre su candidatura a los comicios autonómicos del 12 de mayo, carlespuigdemont.cat, en la que no hay ni rastro de las siglas de JxCat y todas las referencias del portal giran en torno a su figura.

«El camino de regreso lo haremos juntos. Entra en la web y ayúdanos a hacerlo posible», escribió el expresidente de la Generalitat de Cataluña (2016-1017) en su perfil de X, antiguo Twitter, para recaudar fondos para su candidatura, que anunció ante un millar de personas y gran expectación mediática este jueves en el Ayuntamiento de Elna (Francia). Allí, advirtió que su objetivo es culminar con éxito el proceso de independencia: «Queremos acabar el trabajo que comenzó el 1-O».

Donativos de hasta 10.000 euros

En el portal se pueden hacer donaciones de hasta un máximo de 10.000 euros y cursar microcréditos a partir de 1.500 euros, así como inscribirse como apoderado o interventor del partido, y como voluntario de cara a la próxima cita con las urnas. Cuando el usuario clica en cualquiera de las cuatro opciones de colaboración, la web lo deriva directamente a la página junts.cat.

Varias fotografías de Puigdemont ilustran la portada de esta página web recién estrenada, en la que destaca un gran titular: «President Carles Puigdemont». Junto a una imagen de perfil del posconvergente sonriendo, con corbata y la camisa remangada, puede leerse una frase en catalán: «He decidido presentarme a las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo. Hoy comienzo la cuenta atrás del retorno, que solo tiene sentido si está al servicio del país. Aunque los jueces se rebelen y se nieguen a cumplir la ley, asistiré igualmente al pleno del Parlamento si tengo la mayoría para ser investido».

La campaña —dirigida por el presidente del grupo de JxCat en la cámara catalana, Albert Batet— pretende reunir todo el voto independentista a costa del resto de formaciones de este signo, ahora que ERC descartó la candidatura conjunta que le propuso Puigdemont. El eurodiputado, que estrenó corte de pelo, quiere formar una «lista del presidente» plural y trufada de independientes para representar diferentes sensibilidades. Se hará «paso a paso», reconocieron fuentes de Junts.

Pedro Sánchez, ayer en Bruselas durante la segunda jornada del Consejo Europeo Yves Herman | REUTERS

Sánchez tacha a Puigdemont de pasado

No es anecdótico que Carles Puigdemont estrenara ayer una web como candidato al 12M que recoge como últimas publicaciones mensajes escritos en octubre del 2017, en pleno referendo ilegal de independencia. El expresidente catalán vive anclado en el pasado, frente a una Cataluña que «quiere pasar página», aseguró ayer el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, al término del Consejo Europeo en Bruselas. «La ciudadanía tiene una disyuntiva que resolver con su voto: si quiere una Cataluña que mire hacia delante o una Cataluña que mire hacia atrás», dijo el socialista, que restó importancia a la candidatura del posconvergente. «Creo que es la tercera vez que se presenta. Se presentó en el 2017, se presentó en el 2021 y se va a presentar ahora, en el año 2024. Pero sucede que estamos en un tiempo completamente distinto, en un tiempo nuevo», dijo, convencido de que el candidato del PSC, Salvador Illa —a la cabeza en todas las encuestas— no solo saldrá vencedor, sino que lo hará «con un amplio margen». El presidente reconoció que, después de la «confianza» que le mostraron los catalanes el 28M y el 23J, afronta estos comicios autonómicos con optimismo, «con los deberes hechos» y con un proyecto sólido «que mira al futuro, no al pasado».

«Volver a la casilla de salida»

El regreso de Puigdemont —que este jueves prometió «acabar el trabajo que empezó el 1-O»— se ve, en cambio, con preocupación en el PP. Su secretaria general, Cuca Gamarra, advirtió que el fugado a Waterloo «se burla» de Sánchez porque sigue prometiendo «saltarse la ley y violar la Constitución», unas amenazas que, en su opinión, no suponen pasar página, sino «volver a la casilla de salida».

El líder de la formación, Alberto Núñez Feijoo, opinó en Bilbao que «la indignidad no admite ni indulto ni amnistía» y apuntó que «en pocos momentos de la historia reciente un país ha sentido tanta vergüenza de su Gobierno». También su vicesecretario de coordinación autonómica, Elías Bendodo, reconoció en la Ser que, aunque el retorno de Puigdemont era previsible, supone un problema y «un nuevo desafío» al constitucionalismo.