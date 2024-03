Una jueza abre investigación al novio de Ayuso por fraude a Hacienda y facturas falsas

Imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con su pareja Alberto González Amador Atlas TV

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La magistrada Inmaculada Iglesias ha abierto una causa para investigar la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad en documento mercantil.

Según el Ministerio Público, González Amador usó un entramado empresarial propio para dejar de tributar cerca de 351.000 euros del impuesto de sociedades en los ejercicios del 2020 y el 2021 como consecuencia de su mediación en un contrato de mascarillas durante el peor momento de la pandemia. Asimismo, le acusa de presentar 15 facturas falsas para justificar servicios inexistentes y poder pagar menos cuota tributaria.

Según indicaba el texto de la denuncia, González Amador habría defraudado a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021. Hacienda habría detectado movimientos sospechosos de las sociedades de la pareja de Ayuso por su enriquecimiento durante la pandemia, a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. El objetivo era evitar pagar los impuestos correspondientes a los 2 millones cobrados en comisiones por «intermediar» en la compraventa de guantes y mascarillas en plena pandemia, asegura el informe remitido por la Agencia Tributaria (AEAT) a la Fiscalía.

«Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública», reconoció el pasado 2 de febrero el letrado del empresario en un correo electrónico en el que le proponía un pacto a la Fiscalía de Madrid. Esta difundió su contenido a la prensa para desmentir a Díaz Ayuso, que había asegurado que su novio no delinquió. Alberto González Amador ha mostrado su disposición a querellarse por «revelación de secretos» contra quienes considera que filtraron los datos de su caso: la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la Fiscalía Provincial de Madrid; y una inspectora de la Agencia Tributaria (AEAT).

Además de la pareja de Díaz Ayuso -quien llegó a defender la pasada semana en Leganés que su novio no solo no debía nada a Hacienda sino que el organismo le adeudaba 600.000 euros-, el juzgado ha encausado a otras cuatro personas: Maximiliano Eduardo N. G., David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S. por los mismos delitos.

Cronología del caso