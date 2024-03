La fusión de Villanueva y Don Benito sigue en modo de espera dos años después de la votación

Votación en Don Benito donde se rechazó retomar el proceso de fusión con Villanueva de la Serena Samuel Sánchez | EFE

Vegas Altas debía de ser en el 2027 la tercera ciudad más importante de Extremadura por la fusión de los municipios de Don Benito (37.120 habitantes) y Villanueva de la Serena (25.837). Pero lo que para muchos era un sueño se ha convertido en una pesadilla con un final difícil de determinar. Rencillas políticas, dudas con el nombre y división vecinal han llevado el proceso a la casilla de salida. O sea, volver a la fecha del 21 de febrero de 2022, cuando en una consulta popular refrendada de modo mayoritario se acordó el proceso de fusión.

Este viernes, el pleno del Ayuntamiento de Don Benito rechazó reanudar el proceso de unión con Villanueva de la Serena. La mayoría formada por los concejales del grupo de gobierno de la formación Siempre Don Benito, así como del Partido Popular, no suscribieron que se inste a la Junta de Extremadura a ratificar los compromisos adquiridos con el proyecto. Según la portavoz socialista, Yolanda Tomillo, este fue «el cuarto intento» que realizan para debatir acerca del proceso de fusión y se muestran convencidos de que al final este «proyecto de futuro y progreso será una realidad». Tomillo acusó al equipo de gobierno de paralizar este proceso: «Hoy estamos aquí por el capricho de la alcaldesa, pero tendremos que hacer más plenos extraordinarios si no se atienden nuestras mociones».

Por su parte, el portavoz del PP, Ángel Valadés, recriminó a los socialistas que quieren retrotraer la situación al 21 de febrero del 2022. «Un proceso que prometía ser ilusionante y participativo se ha convertido en lo contrario», dijo.

Esa fecha está en la boca de todos los partidos políticos de los dos municipios afectados y fue el origen de un problema que parece tener difícil solución. La misma noche que se aprobaba la fusión ya se puso en duda la validez del resultado. Tampoco gustaba el nombre e incluso surgió una plataforma ciudadana para paralizar la fusión.

Los resultados de las pasadas elecciones municipales llevaron a un cambio radical en el proceso. Primero, porque dinamitaron la hoja de ruta diseñada por los alcaldes socialistas de ambas poblaciones, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, que habían dirigido el proceso con el aval de la consulta popular de febrero del 2022. Segundo, por la irrupción como segunda fuerza política de Siempre Don Benito, que nació en ese contexto como una plataforma civil para transformarse luego en partido político. «Todo lo que se ha hecho durante este tiempo es humo, aquí solo se celebró una consulta popular no vinculante y luego los alcaldes firmaron un protocolo con el Gobierno —el 3 de marzo de este año— que tiene que ser ratificado por los plenos de ambos ayuntamientos, y ahora el PSOE en minoría en Don Benito no lo puede sacar adelante», explicaron tras aquellas elecciones. Y este viernes la portavoz de Siempre Don Benito —formación clave en este proceso— Pilar Aparicio, no vio con malos ojos el ofrecimiento de los socialistas de «volver al pasado», ya que es reconocer por primera vez que las cosas «se hicieron mal». Pero a pesar de las divisiones, la fusión no parece una quimera, solo el proceso por el que se quiso llegar a ella, aunque para realizarla haya que empezar de nuevo.