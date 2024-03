DAF XF 530: así es el modelo de camión implicado en el accidente con seis muertos en la AP-4

DAF

Según el fiscal de Seguridad Vial de Sevilla, Luis Carlos Rodríguez León, encargado de la investigación del trágico accidente que costó la vida a seis personas, el único causante del mismo es el camionero. Por eso se ha ordenado su ingreso en prisión provisional, estando «más que justificada» por las consecuencias de sus actos. Se le atribuyen seis delitos de homicidio por imprudencia y tres de lesiones graves. La principal hipótesis que se baraja es que se quedase dormido al volante, llegando a señalar testigos presentes en el control antidroga que se llevó por delante los vehículos de la Guardia Civil y otros que estaban detenidos que lo hizo sin reducir velocidad, «como si llevase el piloto automático». La falta de marcas de frenado en el asfalto también ratifican esta teoría. ¿Contaba el camión con un sistema que permitía mantener la velocidad sin necesidad de que interviniera el conductor?

Atendiendo a las imágenes tomadas en el lugar del accidente, el camión, perteneciente a la empresa onubense Transmoro S.L., es de la marca DAF, modelo XF 530. DAF es una reconocida marca neerlandesa de vehículos pesados, con sede en Eindhoven y que pertenece a su vez a la americana Paccar desde 1996, el tercer mayor fabricante de camiones del mundo. El modelo en cuestión, la serie XF, empezó a fabricarse en 1997, pero atendiendo a la información de la empresa de transportes propietaria del mismo, que señala que sus vehículos tienen una antigüedad media de 5 años, pertenecería ya a las series producidas después del 2013. Esta cabeza tractora de 2 ejes cumpliría por tanto la norma de contaminación Euro 6 y tendría según su denominación comercial, 530 caballos de potencia, movidos lógicamente con combustible diésel.

Entre el equipamiento del que disponen estos vehículos, observando modelos de segunda mano posteriores al 2017 figura el control de crucero. Al no ser la matrícula visible en las fotografías publicadas hasta el momento no es posible determinar el año exacto en el que salió de fábrica, pero al igual que muchos coches comercializados en los últimos años, estos sistemas ya no se limitan a mantener de forma constante la velocidad, desactivándose si se frena o el conductor lo apaga voluntariamente. Mediante sensores y empleando una o varias cámaras se denominan «adaptativos» permitiendo mantener una distancia constante y con margen de seguridad detrás de otro vehículo ya que se regula automáticamente en función de la velocidad del mismo. Si además cuenta con asistente de carril, un sistema que permite guiar al vehículo entre las líneas de señalización hablamos de una conducción «semiautónoma». En una guía de uso del propio fabricante se explica que el sistema tiene ciertas limitaciones. En caso de una invasión brusca en el carril por el que se circula reduce la velocidad, se desactiva y avisa al conductor para que lo ponga en marcha de nuevo.

En el caso del accidente en Los Palacios (Sevilla) es probable que el sistema de asistente de carril estuviera en funcionamiento, por eso mantuvo al camión en el carril derecho pese a que estaba señalizada un kilómetro antes la presencia del control de la Guardia Civil, indicando que la circulación se reducía al izquierdo de los dos con los que cuenta la vía en ese punto. Al circular por autopista y a gran velocidad (90 km/h según los datos del tacógrafo que han trascendido), el control de crucero no habría sido capaz de prevenir el impacto porque realmente no detectó que hubiera ningún vehículo hasta darse de bruces con los coches de los agentes y de los que se estaban sometiendo al control. Hizo un brusco movimiento final desviándose hacia el arcén. Según fuentes de la investigación la acción policial antidroga desplegada era visible a 300 metros. Pero solo si el ojo humano estuviera despierto, algo que ahora está en entredicho.

La DGT recuerda que este tipo de sistemas de ayuda a la conducción, incluso los más avanzados como el Autopilot de Tesla, no sustituyen nunca la acción del conductor. Desde el 6 de julio de 2022 este organismo ha publicado una nueva homologación de coches, obligando a los nuevos automóviles a disponer de ciertos sistemas de ayudas a la conducción (ADAS), entre ellos el detector de somnolencia (DDR), asistente de velocidad inteligente (ISA), alerta de tráfico cruzado (RCTA), caja negra (EDR), alerta de cambio involuntario de carril (LDW) o sistema de frenado de emergencia (ESS).

El vehículo articulado que se llevó por delante seis vidas cubría una ruta entre el puerto de Algeciras y la localidad jienense de Guarromán, portando en su remolque tomates. El conductor, de nacionalidad española y 59 años dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. La distracción accidental se mantiene como principal causa de lo ocurrido en la investigación, que intenta esclarecer porqué el segundo conductor que lo acompañaba como medida de seguridad no estaba al volante si su compañero no estaba en óptimas condiciones para hacerse cargo del vehículo pesado.