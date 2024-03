Vandalizan el bar de Pablo Iglesias poco antes de su apertura: «Estoy un poco nervioso porque los estrenos siempre son difíciles»

Pablo Iglesias en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales.

Este lunes, el bar que el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, está a punto de abrir en el madrileño barrio de Lavapiés, apareció vandalizado. Varias pintadas en su fachada contenían una curiosa amenaza: «Exigimos la retirada inmediata del cóctel Durruti o el proletariado anarquista pasará a la acción». El llamado «cóctel Durruti» figura en la carta de este nuevo establecimiento hostelero de la capital y su nombre hace referencia al anarquista y sindicalista español Buenaventura Durruti, un histórico miembro de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Horas más tarde, las pintadas ya habían desaparecido de la fachada de la taberna Garibaldi, justo a tiempo para que el que fuese número uno de Podemos realizase una inauguración privada de su nuevo local, que abre al público este martes. El propio Pablo Iglesias ha compartido un vídeo en X (antes Twitter) en el que aparece secando cubiertos tras la barra del bar. «Aquí estamos, echando una manita secando unos cubiertos que acabamos de comprar hoy. Estoy un poco nervioso porque los estrenos siempre son difíciles», ha dicho Iglesias, que ha admitido que «el grueso del curro lo llevan otros compañeros porque es la inauguración, vienen amigos...en fin, mucha ilusión».

El ex político aseguraba también que él mismo había cogido las primeras reservas del local: «Han llamado unas señoras para reservar y he cogido yo el teléfono, les he tomado yo nota y me han reconocido...».

Pablo Iglesias anunciaba el pasado viernes que se convertía en hostelero con la apertura de la taberna Garibaldi. El nombre es todo un guiño a la Brigada Garibaldi, un grupo de combate que batalló en defensa de la Segunda República contra el bando de los sublevados durante la Guerra Civil Española. Iglesias comparte este nuevo negocio con dos socios: el poeta Sebastián Fiorilli y el cantautor Carlos Ávila. Será un local de comida y bebida en el que también habrá programación cultural: presentaciones de libros, lectura de poesía y, de vez en cuando, algún concierto en acústico. La carta será variada: en ella figuran desde salmorejo, hasta espaguetis, pasando por unos tacos mexicanos; además de una larga lista de cócteles.

Se trata del segundo negocio que levanta el fundador de Podemos. Tras dejar la política también se lanzó a montar su propio medio de comunicación: Canal Red.