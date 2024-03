El «lawfare», los Pujol y Borràs quedan fuera del paraguas de la ley de amnistía

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, recibe los aplausos de la bancada popular tras intervenir en el debate. ZIPI / EFE

La ley de amnistía aprobada deja fuera de su paraguas determinados casos que, según el acuerdo firmado por Junts y el PSOE en noviembre, sí que podrían haber tenido cabida, como el supuesto lawfare. Así, la ley, que no recoge esa palabra en su redacción, no abarcaría el procesamiento contra el abogado del ex presidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye; la condena de la presidenta de Junts, Laura Borràs o el procesamiento del clan Pujol.

Desde noviembre del 2011

Delitos que quedan fuera. La proposición de ley se centra en los delitos relacionados con el procés, dejando fuera los demás ilícitos, entre ellos blanqueo de capitales, organización criminal, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda Pública, así como cualquier acto cometido antes del 1 de noviembre de 2011 o después del pasado 13 de noviembre.

Abogado de sito Miñanco

Boyé no puede acogerse a la ley. Así las cosas, el caso de Boye escapa al alcance de la amnistía. El abogado está pendiente de un juicio por blanqueo de capitales en el marco de la conocida como Operación Mito, por la que también están procesados el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo —Sito Miñanco—- y otras 47 personas.

Laura Borràs queda fuera

Prevaricación. Tampoco abarca la amnistía la condena por prevaricación y falsedad documental a Borràs, condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a 4 años y medio de prisión y 13 años de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018.

El clan de los Pujol

A la espera de juicio. El ámbito de la norma deja fuera a su vez la causa relacionada con el expresidente de Cataluña Jordi Pujol y sus siete hijos, quienes permanecen a la espera de juicio en la Audiencia Nacional. Se les acusa de formar presuntamente una organización criminal que se aprovechó de «su posición privilegiada» en la vida política, social y económica catalana para acumular un «patrimonio desmedido». Anticorrupción pide nueve años de cárcel para Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. La Abogacía del Estado, en cambio, no se dirige contra el patriarca, pidiendo 25 años de cárcel para su hijo mayor y entre cuatro y 17 años y medio para los demás.

Otros actos ilícitos

Salvedades. Al margen, la ley contempla un apartado específico de exclusiones en el que figuran entre otros los actos tipificados como delitos de terrorismo «siempre y cuando» los acusados hayan actuado «de forma manifiesta y con intención directa» de causar «violaciones graves de derechos humanos» como matar y torturar. Excluye igualmente los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto, la pérdida o inutilidad de un órgano, un miembro o un sentido, impotencia, esterilidad o una grave deformidad. También deja fuera los actos tipificados como delitos de torturas o tratos inhumanos cuando «superen un umbral mínimo de gravedad».