Los empresarios critican al PSOE por no tramitar los Presupuestos: «Queremos estabilidad»

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Varias asociaciones de empresarios lamentaron hoy viernes la decisión del PSOE de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado un año más. «No es una buena noticia», avisaba ayer el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara. En esta comunidad se organizó ayer un encuentro entre distintas patronales, que centralizaron sus críticas a la prórroga presupuestaria, la novena en este período democrático.

«Los empresarios queremos estabilidad, que nos de seguridad jurídica, y certeza económica de cuál va a ser el camino y el escenario en el que nos podemos encontrar», remarcó González Lara. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, intuyó una situación «compleja» y destacó que «las empresas van por un lado y la situación política por otro». Para Gerardo Cuerva, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la ausencia de nuevos Presupuestos hace que el Ejecutivo pierda «una herramienta clarísima para la gestión». Además, Cuerva consideró que la «heterogeneidad que existe en el Parlamento [el Congreso]» hace «muy difícil» que se adopten medidas a medio y largo plazo.

La decisión del presidente de renunciar a tramitar las cuentas de este año también ha causado polémica en Galicia. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, consideró ya el jueves que es una «malísima noticia» porque pone en riesgo numerosos proyectos en la comunidad. Rueda ha pedido un informe a la Consellería de Facenda para evaluar el impacto concreto de la medida.

Ayer fue la número dos del PPdeG, Paula Prado, quien reforzó ese argumento. «Galicia perderá inversións e proxectos fundamentais para o seu futuro», señaló. La secretaria general afirmó que su partido seguirá «esixindo e reivindicando» lo que corresponde a Galicia.

Prado apuntó a los demás partidos gallegos por no exigir garantías de que se cumplirán los proyectos en la comunidad. Criticó que «os poucos que quedan no PSOE en Galicia» no hayan tocado la cuestión, mientras que el BNG se dedica a los «brindis ao sol» al pretender el ahora «imposible» cumplimiento del pacto de investidura que suscribieron con los socialistas.

Por parte de la Xunta, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, advirtió que «os compromisos de Pedro Sánchez cos galegos son papel mollado». Añadió que la prórroga de las cuentas supondrá «un retroceso en todas as infraestruturas» porque las partidas que quedan son «insignificantes».

Además, Vázquez dijo que el pacto de investidura entre el PSOE y el BNG «queda en suspenso» y con él anuncios «como as bonificacións da AP-9 e a AP-53» o los trenes de cercanías. También la salida sur ferroviaria desde Vigo, que seguirá con la «partida de 30.000 euros» que tuvo asignada durante el 2023.

Los nacionalistas no comparten ese punto de vista. Luís Bará, uno de sus diputados electos en el Parlamento gallego, consideró que la decisión de no hacer presupuestos es una «mala noticia», y añadió que «retrasará algúns proxectos» previstos. Pero, acerca del cumplimiento del citado pacto, Bará se remitió a las declaraciones del portavoz del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, quien señaló que parte del documento se podrá ejecutar incluso con un presupuesto prorrogado. Bará añadió que sin presupuestos «non hai capítulo de inversións», pero la Administración sigue funcionando.

ERC exige la quita de la deuda de Cataluña

El presidente de Cataluña, Pere Aragonès, avisó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que debe condonar parte de la deuda de Cataluña, como se pactó en el acuerdo de investidura con ERC, pese a que se haya descartado aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este 2024.

«Sánchez debe cumplir los acuerdos de investidura [...] Los acuerdos ya firmados se deben cumplir y, en este sentido, la condonación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) no necesita de los PGE para llevarse a cabo», explicó el mandatario catalán en RNE, recogida por Europa Press, en referencia al déficit de su comunidad financiado con el FLA.

Aragonès indicó que en el caso que hubieran habido cuentas públicas para este año, «habrían habido nuevos acuerdos», pero que en ningún caso su renuncia debe afectar a los ya pactados. Así, alertó de que cada día que pasa sin que el Gobierno asuma parte del FLA catalán «es un día en que los ciudadanos de Cataluña están pagando intereses».

«Debe llevarse a cabo igualmente mediante cualquier otro instrumento, mediante un real decreto ley, mediante un proyecto de ley. Un sinfín de formas de canalizar esta iniciativa desde el punto de vista parlamentario, ese es un compromiso, se debe cumplir», remarcó el dirigente de ERC.

Preguntado sobre si esa condonación de la deuda tiene que estar lista antes del 12 de mayo, cuando se celebran los comicios en Cataluña, Aragonès recalcó que «debería estar lista cuando antes, mejor», señalando a su vez que debido a su complejidad no va a «poner fecha» pero que espera que se haga lo antes posible. Cataluña es, junto a Castilla y León, la comunidad que más ha prorrogado sus presupuestos en los últimos años. El adelanto electoral en Cataluña supone la prórroga de los actuales, un hecho que se repite por quinta vez desde el 2016.