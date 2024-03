Sánchez exige la dimisión de Ayuso y Feijoo lo denuncia por Air Europa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante la sesión de control en el Congreso. EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El Congreso fue escenario este miércoles de una refriega parlamentaria en la que el PSOE y el PP se echaron a la cara acusaciones de corrupción. El nivel de los ataques llegó al máximo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, se enzarzaron en la sesión de control al Gobierno. Feijoo recriminó a Sánchez ser «cómplice» de la corrupción en su partido por su silencio ante el caso Koldo, mientras que Sánchez le exigió al líder popular hasta en cinco ocasiones que pida la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que se revelara que su pareja ha defraudado presuntamente más de 300.000 euros a Hacienda.

«Dé la cara porque esto afecta a su partido, a su Gobierno y probablemente le afecta a usted también» dijo Feijoo, dejando caer de esa manera el caso de la mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, que recibió la promoción de la empresa Globalia, propietaria de Air Europa, en su cátedra cuando la compañía aérea fue rescatada con 615 millones de dinero público.

«Aunque le cueste el puesto»

Sánchez contraatacó asegurando que su Gobierno «colabora con la Justicia y sin doble vara de medir». Y exigió al líder popular el cese de Díaz Ayuso por los presuntos delitos fiscales de su novio. «Tenga coraje aunque eso le cueste el puesto como a Pablo Casado», dijo, recordando que el anterior líder del PP fue relevado de la dirección del partido tras denunciar un caso que afectaba al hermano de la presidenta madrileña por un supuesto enriquecimiento ilícito con la venta de mascarillas del que posteriormente fue exculpado.

«No me sorprendió su silencio cómplice cuando le dije que usted lo sabía y lo tapó. Ya sabe, el que calla, otorga», afirmó Feijoo en relación al caso Koldo. «Se investiga a su Gobierno y probablemente también a usted. Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que acaba usted de decir», le dijo Feijoo a Sánchez. «Fiestas sórdidas, fotografías que no se pueden enseñar, armas, tráfico de maletas, decenas de móviles, ferraris, lamborghinis y chivatazos», afirmó Feijoo sobre las tramas de corrupción que salpican a dirigentes del PSOE. «Cuanto más enciende el ventilador, más acredita su desesperación», afirmó. «No le espera una oposición menos implacable con la corrupción de la que usted hizo hace cinco años», le advirtió a Sánchez.

El líder del PSOE cerró su réplica aludiendo a la amistad que durante años mantuvo Feijoo con un «capo del narcotráfico», en alusión al narco Marcial Dorado. «Con ese historial ha escalado usted a lo más alto del su partido, pero en el mío no llegaría ni a concejal de pueblo», le espetó Sánchez al líder de la oposición en un ambiente de máxima crispación en el Congreso.

Pero el enfrentamiento no se limitó a la refriega parlamentaria. Fuentes del PP aseguraron que registrarán este jueves una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses «para que determine la responsabilidad del presidente del Gobierno por no ausentarse de los Consejos de Ministros que tomaron decisiones favorables a una compañía que tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez».

Según el PP, está «acreditado» que Air Europa financió la cátedra universitaria de la mujer del jefe del Gobierno «desde un mes después de que Sánchez llegara a la Moncloa, pese a que ella no tiene titulación universitaria superior». También está probada, aseguran, «su relación directa con los principales responsables de la compañía».

«Debió abstenerse»

En consecuencia, Sánchez adoptó en Consejo de Ministros, según el PP, «decisiones que comprometieron 795 millones de euros de dinero público, pese a que debió abstenerse por la relación económica y profesional de la compañía con su mujer». «Debió ausentarse de las deliberaciones y votaciones del Consejo de Ministros», insistieron, añadiendo que el presidente del Gobierno ha tenido «la posibilidad de explicar este asunto con detalle voluntariamente y no lo ha hecho».

Recordaron además que el comisionista De Aldama estuvo en el aeropuerto de Barajas «junto con miembros del Gobierno la noche de la llegada a España de la vicepresidenta de Venezuela» y días después, en la sede de Air Europa». El PP actuará «con total contundencia en el esclarecimiento del caso Delcy, en la trama corrupta por la compra de mascarillas, en el rescate de la aerolínea, y en el papel que en todo ello hayan podido jugar el presidente», concluyen.