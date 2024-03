El Congreso aprueba la ley de amnistía con los votos del PSOE y sus socios

Pedro Sánchez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y Yolanda Díaz durante el pleno de aprobación de la ley de amnistía Zipi | EFE

La convocatoria de elecciones anticipadas para Cataluña, anunciada este miércoles por Pere Aragonès, ha llevado a Pedro Sánchez a pulsar el botón de pausa de la legislatura. No habrá Presupuestos Generales del Estado en el 2024, elemento esencial para dotar de estabilidad al Ejecutivo, porque el presidente del Gobierno entiende que no se dan las condiciones para su negociación, pero la polémica amnistía para los encausados del procés sigue en cambio adelante.

El guion se cumplió y el Congreso aprobó hoy, tras un debate del que Sánchez decidió ausentarse, la polémica proposición de ley. Lo hizo con el voto a favor del PSOE -incluido el ex secretario de Organización y exministro José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto-, de Sumar y del resto de socios de la investidura, con la única excepción de Coalición Canaria, que aprovechó la ocasión para echar en cara al jefe del Ejecutivo su renuncia y recordar que su apoyo estuvo condicionado exclusivamente al cumplimiento de una serie de compromisos con las islas.

Regreso en mayo

La amnistía -modificada la semana pasada tras un pacto de última hora alcanzado por el PSOE, Junts y ERC- continuará ahora su tramitación en el Senado, donde el PP hará uso de su mayoría absoluta para ralentizar una aprobación que, sin embargo, no podrá evitar. Lo previsto es que, dentro de dos meses, a mediados de mayo, la norma regrese a la Cámara Baja y sea aprobada definitivamente.

Sánchez decidió hace apenas diez días dinamitar, una vez más, las líneas rojas que él mismo había marcado respecto a los delitos de terrorismo y alta traición para dar garantías a Carles Puigdemont de que podrá beneficiarse de la amnistía. Lo hizo para lograr el respaldo de Junts, que el 30 de enero optó por devolver el texto a la comisión de justicia del Congreso, y para intentar lanzar así el mensaje de que la legislatura, sacudida por el descalabro de su partido en las elecciones gallegas y el caso Koldo, seguía en marcha. El Gobierno entendía que era el paso necesario para poder presentar «cuanto antes» unas Cuentas que ya se dan por perdidas.

Pie de foto. Firma Pie de foto. En directo: el Pleno del Congreso aprueba la Ley de Amnistía La Voz

Los socialistas insisten ahora en que la amnistía ayudará a normalizar Cataluña y facilitará la convivencia entre catalanes y entre estos y el resto de españoles. Están persuadidos, de hecho, de que su candidato en las catalanas del 12 de mayo, Salvador Illa, será recompensado por el electorado por lo que defienden como un acto de generosidad del Estado, una descripción que no comparten los partidos de la derecha -para quienes la amnistía es un «acto de corrupción política»- pero tampoco los partidos independentistas.

Uno tras otro, desde el BNG hasta Junts, pasando incluso por En Comú (integrante de Sumar), se refirieron a la controvertida ley como instrumento de reparación, como reconocimiento de la represión. «Toda la reacción del Estado ante un hecho que tiene que ver con la pura práctica de la democracia fue desmedido porque no hubo delito. Y la amnistía repara. No hubo golpe de Estado, no hubo malversación y por descontado no ha habido esta locura de terrorismo» esgrimió la republicana Esther Vallugera.

«Esta es una ley no hecha a la medida de los independentistas, sino a la medida de la represión de los defensores de la sacrosanta unidad de España», argumentó también el portavoz de Junts, Josep María Cervera. Tanto ERC como los posconvergentes pusieron en tela de juicio además la idea en la que insiste el Ejecutivo y en la que hizo hincapié hoy el portavoz socialista, Patxi López: que la amnistía pone fin al procés. Cervera sostuvo que el olvido penal abre una oportunidad para negociar «de tú a tú» el futuro de una Cataluña «libre». Y Vallugera apuntó en idéntica dirección: «A pesar de la oposición por parte del Estado, a pesar de los obstáculos de la Justicia, del Tribunal de Cuentas… no vamos a parar hasta el ejercicio del derecho de autodeterminación».

Las palabras de los dos socios catalanes del Gobierno sirvieron al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, para apuntalar sus criticas a la norma. «No se atrevan a vendernos la reconciliación. Esta ley divide a España en dos y divide a Cataluña en dos», dijo. «Esto no es reconciliación, esto es sumisión. ¿Van a ceder al referendo de una parte de España para decidir el futuro de todos? Sé que dirán que no, pero ya les hemos cogido la medida. Mentir -recriminó- es el primer paso para que lo acepten». Feijoo también ha avisado al Gobierno de que la normativa no pasará el filtro del Senado, el de la Justicia y tampoco el de la calle.