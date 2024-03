Sánchez elude hablar del caso Koldo y la amnistía en su retorno al Senado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado. GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regresó este martes al Senado tras diez meses de ausencia y evitó hablar del caso Koldo o de la ley de amnistía durante la sesión de control al Gobierno. El líder del PSOE eludió ambas cuestiones y se refirió a la «gran mentira de Aznar» tras los atentados del 11M para no dar contestación a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que le pidió explicaciones sobre su cambio de postura en lo que afecta a la amnistía y sobre el caso Koldo.

García aseguró que el de Sánchez es un Gobierno «acorralado por la corrupción y extorsionado por el independentismo» con seis ministros y la presidenta del Congreso «investigados» en el caso Koldo. «Usted abarata la malversación, concede carta blanca a los independentistas y tapa su corrupción política con su corrupción económica. La amnistía es la peor de todas las corrupciones porque usted vende la nación por siete votos», le dijo al jefe del Ejecutivo.

La senadora popular afirmó que Sánchez «ha fallado a los españoles» y debe explicar «qué estabilidad política puede ofrecer a los ciudadanos en este amasijo de escándalos». Aseguró que Sánchez «no se digna a pisar la calle» y le pidió que se baje «del Falcon» y observe «la realidad del pueblo español» en lugar de dedicar su tiempo a la amnistía.

Sánchez replicó ironizando al agradecer al PP que solicitara un informe sobre la amnistía a la Comisión de Venecia ya que, según dijo, ha puesto «negro sobre blanco que es un instrumento legítimo para la reconciliación política». El jefe del Gobierno afirmó que hay 54 grandes democracias que utilizan la amnistía, como ha hecho el Gobierno «para devolver a la política lo que nunca debió salir de la política».

«¿Cuál es su alternativa?»

Esa fue la única referencia a la amnistía por parte de Sánchez, que preguntó al PP «cuál es su alternativa para Cataluña» y si respalda la propuesta de Vox de un «artículo 155 permanente». «Lo que no se puede hacer es llamar por la mañana terrorista al independentismo y por la tarde negociar la amnistía y los indultos», señaló, en referencia a las declaraciones del líder de PP ante un grupo de periodistas en las que se mostró partidario de un indulto si los independentistas piden perdón. «No es que Feijoo no quisiera, era que no podía porque no le dejaban sus socios de Vox», recalcó.

Tras enumerar todas las actuaciones del Ejecutivo en sus primeros cien días de Gobierno, Sánchez dijo que el PP lleva «seis años diciendo que la legislatura se va acabar», pero «acaba de empezar la tercera».

La senadora popular tachó a Sánchez de «presidente humillado» y «sinónimo de caos y desgobierno». «Es un títere de un prófugo», afirmó, y añadió que el líder del PSOE «pasará a la historia como el presidente que blanqueó a los herederos de ETA, que puso en la calle a violadores y pederastas, como el presidente de la amnistía y como el hombre que sabía todo y todo lo tapó». Advirtió además a Sánchez que tendrá que comparecer en el Senado en la comisión de investigación del caso Koldo para dar explicaciones.

En respuesta a la senadora de ERC Sara Bailac, que planteó la necesidad de aprobar una financiación «singular» para Cataluña para que recupere «todo lo que le debe el Estado» y para revertir «una infrafinanciación que repercute en la calidad de vida de los ciudadanos», Sánchez eludió avalar esa propuesta de financiación singular, en la línea con el pacto fiscal que reclaman los independentistas, y explicó que su propuesta es aprobar «un nuevo sistema de financiación autonómica con una negociación multilateral» con todas las autonomías. Lo que está sufriendo España, según dijo, es que determinados gobiernos lo que hacen es «quitar impuestos al uno por ciento de los más ricos de su comunidad» pero luego «pedir más recursos para suplir lo que ellos detraen».