Rifirrafe entre el ministro Óscar Puente y Risto Mejide: «A mí no me asusta ningún matón por mucho programa de televisión que tenga»

El ministro de Transportes, Óscar Puente ALBERTO LÓPEZ

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presentador Risto Mejide han protagonizado un intenso y largo rifirrafe en X a cuenta de la corrupción política y de la manipulación mediática. Todo comenzó con el discurso del presentador de Todo es Mentira cuando se refirió en su programa al caso que implica a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El conductor del programa de Cuatro informó sobre los tres delitos de los que se acusa al novio de la dirigente autonómica, pero, para concluir, puntualizó lo siguiente, con sorna: «Es todo casualidad, que nadie malpiense» y, a continuación, puso un audio antiguo del propio Pedro Sánchez en el que decía: «La Fiscalía, ¿de quién depende?».

Con ello, Mejide parecía querer restarle importancia a las acusaciones hacia la pareja de Ayuso y lanzar un dado, en cambio, al propio Gobierno español como responsable de instrumentalizar el Ministerio Fiscal para acorralar a la presidenta madrileña, en sintonía con las insinuaciones de la propia líder autonómica.

El ministro de Transportes, que vio en redes el vídeo de este momento del programa, no tardó en reaccionar ante las palabras de Risto, y quiso poner contexto a su reacción con una captura de una noticia reciente, en la que se apunta a que la nueva directora de comunicación de Mediaset, Sandra Fernández, había estado durante 4 años en el gobierno de Ayuso. «Así se entiende todo mucho mejor», añadía Puente para completar su tuit.

Horas después de las insinuaciones del ministro, Mejide tomaba la palabra con una nueva publicación en X, asegurando que «cuando no les gusta lo que dices, cuando no pueden ni saben dar explicaciones por el hedor del caso Koldo, cuando no bailas al son de Moncloa por la pareja de Ayuso [...] hacen lo único que les queda: lanzarte al tuitero mayor para tratar de desacreditarte». Y, antes de finalizar, invitaba al titular de Transportes a disfrutar del Todo es mentira de este miércoles. «El programa de hoy va por usted».

Cuando no les gusta lo que dices, cuando ni pueden ni saben dar explicaciones por el hedor del caso Koldo, cuando no bailas al son de Moncloa por la pareja de Ayuso (a la que criticamos diariamente por sus decisiones políticas), en definitiva cuando se quedan sin argumentos,… https://t.co/IArl1rTEBP — Risto Mejide (@ristomejide) March 13, 2024

Pero Puente no es de dejar las cosas estar. «A mí no me asusta ningún matón por mucho programa de televisión que tenga», escribió el ministro en su réplica, donde también se refirió a una supuesta «llamada de Miguel Ángel Rodríguez [director de Gabinete de Ayuso]» a la «jefa de contenidos» de Mejide en la que, en su versión, se le habría pedido «defender a Ayuso» ante la denuncia de la Fiscalía que pesa sobre su pareja, que la ha puesto en el ojo del huracán.

Un exabrupto por parte del ministro, que califica a Mejide de «matón» al que, por supuesto, el presentador tuvo que responder, asegurando de antemano que él, en su caso, no pensaba «perder los papeles». «No espere que en Todo es mentira nos vayamos a achantar», aseveró, antes de confirmar que la respuesta final se la darían en el programa de este miércoles y puntualizando que no tienen «jefa de contenidos».

«No recules», le contestó entonces el ministro Puente, asegurando que el presentador había «amenazado por tuiter a un ministro del gobierno de España» y teorizando en que con otros no se atrevería. Además, volvía a recalcar las presiones de Miguel Ángel Rodríguez a Sandra Fernández para que desde el programa se defendiese a Ayuso. «Si lo sabemos es porque lo contó ella», justificó Óscar Puente. «Todo es mentira, empezando por vosotros», declaró como cierre de la polémica,