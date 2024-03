Alerta de la Policía: Denuncian la proliferación de billetes falsos de 5 euros en España

Hace poco más de cuatro años, la Policía Nacional lanzó un aviso para alertar de la presencia de billetes falsos en toda España. Un dinero que se usa sobre todo en producciones audiovisuales pero que no tiene valor de curso legal y que, en realidad, es relativamente fácil de identificar a simple vista.

Ahora, la alerta, que sigue activa, ha vuelto a cobrar relevancia tras la viralización de un tiktok de la usuaria @mariajesusdelama, que lo ha vivido en sus propias carnes. Fue una clienta del comercio en el que trabaja la que intentó pagarle con un billete falso. La dependienta se dio cuenta al instante, pero, según alerta, a simple vista, sin fijarse demasiado, podría parecer original. Por eso ha decidido poner un vídeo en el que compara el billete ficticio con uno de curso legal para ayudar a las personas a detectarlos.

Las diferencias son notorias, ya no solo al tacto, sino también por una serie de elementos que lo identifican como dinero utilizado para películas, series y anuncios publicitarios.

En primer lugar, en el lateral donde el billete real indica las siglas del Banco Central Europeo en los distintos idiomas de la UE, añade una leyenda en azul oscuro que dice en inglés: «This is not legal tender, it is used for motion props» («Esto no es dinero legal; se usa para atrezzo»).

Por otra parte, justo debajo de la bandera de la Unión Europea, donde el dinero legal muestra la firma del presidente del BCE en el momento de su emisión (puede ser Duisenberg, Trichet, Draghi o Lagarde), los de atrezzo no dejan lugar a la duda: «MovieMoney», se lee en tipografía cursiva.

El elemento más evidente, por ser el más difícil y caro de reproducir, es la banda lateral metálica, que en la versión falsa está impresa en tinta normal.

En octubre del 2019, la propia Policía Nacional alertaba de la proliferación en toda España de este tipo de billetes, en un hilo de tuits en el que también explicaban del método para distinguirlos fácilmente.

Los cuerpos policiales recuerdan que el uso de este tipo de billetes para realizar pagos constituiría un delito, por lo que piden a los ciudadanos de que, en caso de detectar alguno, los presenten en cualquier comisaría para su retirada de circulación.

El uso de billetes falsos, muy común también en Galicia

Aunque es raro ver el uso de billetes falsos de importe tan bajo para realizar compras, lo cierto es que el uso de dinero sin valor legal ha sido objeto de alertas recientes en varios puntos de Galicia. Hace tan solo unas semanas era la hostelería de Santiago la que alertaba de que dos conocidos delincuentes estaban manejando importantes sumas de dinero con pagos con billetes de 50 euros, que habían sido falsificados. Y un día después ya se producía la primera detención. Hace solo una semana, otro hombre fue detenido en la capital gallega precisamente por esta razón, después de intentar pagar un café reiteradamente con varios billetes falsificados.

Hace solo unos días, un hombre, que había adquirido en una página de Internet ocho billetes falsos de 20 euros, fue castigado a un año de prisión y multas que sumaban 220 euros por haber intentado colar un billete falso de 20 euros en un pub de la movida de Pontevedra.

Un billete de 20 euros falso detectado por un comercio de Ferrol

También varios comercios de Ferrol y A Coruña alertaron el pasado mes de diciembre del uso de este tipo de dinero en varias compras. Uno de ellos, dueño de la cervecería Papillón, se dio cuenta al cerrar la caja por la noche de que un cliente había pagado con un billete falso de 20 euros, que ponía también en una lateral «Prop copy» («Copia de atrezzo»).