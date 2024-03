Dimite el alcalde que llamó «retrasada mental» a gritos a una trabajadora municipal: «Me encuentro devastado por el incidente, incomprensible también para mí»

El alcalde de Fontanar, Víctor San Vidal EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Víctor San Vidal ha presentado su dimisión como alcalde de Fontanar, en Guadalajara, tras ser captado por las cámaras mientras insultaba a gritos a una trabajadora del Ayuntamiento, a la que llamó, entre otras cosas, «retrasada mental» y a la que además amenazó con perder su trabajo. A través de un comunicado de la alcaldía, el todavía regidor, del partido Entre Todos Fontanar, expresó «sin ambages» su «más profundo arrepentimiento» por su conducta, además de pedir disculpas tanto a la propia empleada municipal como a la familia y allegados de esta y al resto de vecinos de la localidad.

En el texto, el regidor, que se encuentra de baja médica por «estrés acumulado», según informó horas antes de presentar su renuncia a la alcaldía, afirma sentirse devastado por este incidente y asegura estar viviendo «un nivel altísimo de ansiedad y recibiendo tratamiento médico». «Es incomprensible también para mí», puntualiza sobre la situación, que él mismo tilda de «inadmisible».

También su grupo político, Entre Todos Fontanar, considera que los hechos acontecidos y difundidos a través de un audio grabado desde una habitación contigua son «de todo punto intolerables y también incompatibles con la manera de proceder que debe de tener un máximo responsable». Por ello, a través de un comunicado, y aunque valoran positivamente las disculpas ofrecidas por el alcalde, consideran que «no son suficientes». Es por ello que ha aceptado la renuncia del cargo del alcalde «en asunción de responsabilidades que el propio alcalde acaba de confirmar».

La renuncia se ha producido horas después de que la Fiscalía de Castilla-La Mancha decidiese abrir diligencias de investigación por un presunto delito de acoso laboral y de trato degradante, al entender que, además este tipo de conductas «son reiteradas».

El alcalde de Fontanar (Guadalajara) un peligro público n°1.



Me lo hace a mi o a alguno de los míos...y no tiene país para salir corriendo . pic.twitter.com/xjCpyvMoW8 — INMA GC (@ben_inma) March 6, 2024

La decisión, en todo caso, no les ha parecido suficiente a los partidos de la oposición, que consideran que debería haber más dimisiones relacionadas con este tema, no solo la del regidor, sino también la de cualquier concejal que haya intentado encubrir estos «lamentables hechos» y también de quienes no hayan «mostrado repulsa ante los mismos». Algo en lo que coinciden PP, PSOE y Unidas por Fontanar. Este último grupo justifica que estos hechos no son nuevos y que «el acoso que soportaba Silvia [como se llama la trabajadora] era, según muchos testimonios, frecuente», por lo que consideran improbable que los miembros de su formación lo desconocieran. «Los concejales y concejalas de su grupo tendrían que ser conocedores de estas actitudes. ¿Qué hicieron? Como poco callaron», reflexiona el partido de la oposición, que lamenta que «cuanto más tarden en dimitir los demás concejales de Entre Todos Fontanar más daño le harán al pueblo».

El vídeo en cuestión permite escuchar a la perfección al alcalde en tono despectivo, insultante y amenazador hacia la trabajadora, a la que nunca se le escucha hablar. «¡Pero que me lo cuentes por partes! ¡Que me estás contando lo de por la mañana, lo de por la tarde!», dice a viva voz, «¡Subnormal! ¡Que eres retrasada mental! ¡Eres tonta! ¡Que te estás cargando con tu sustento! (sic) ¡Te vas a ir a la puta calle! ¡Eres la vergüenza de tu familia! ¡La puta vergüenza!», se le escucha vociferar al regidor.